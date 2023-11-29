Medeniyet Teknopark firmaları Katar'a işbirliği gezisi düzenledi
İstanbul Medeniyet Üniversitesi Teknopark (Medeniyet Teknopark), bünyesindeki firma temsilcilerinin katılımıyla Katar'ın başkenti Doha'ya ticaret gezisi düzenledi.
İstanbul
Medeniyet Teknopark'tan yapılan açıklamaya göre, söz konusu etkinlikte, teknopark bünyesindeki teknoloji firmalarını küresel arenada daha etkin kılmak için uluslararası işbirliği fırsatları değerlendirildi.
Medeniyet Teknopark’ın 11 firma temsilcisi ile birlikte 19-24 Kasım tarihlerinde gerçekleştirdiği 5 günlük Katar ticari heyet gezisine 25 kişi katıldı.
Türkiye Cumhuriyeti temsilciliklerine düzenlenen ziyaretlerin yanı sıra Katar’ın önemli teknoloji merkezlerinin de yakından tanınmasına olanak sağlanan gezide, teknopark firmalarını küresel pazarda daha da güçlendirmek amacıyla önemli adımlar atıldı. Gezi süresince, 7 farklı kuruluş ziyaret edildi, 15 stratejik B2B görüşmesi gerçekleştirildi, 4 networking toplantısı düzenlendi.
Gezi kapsamında, Katar kültürüne ilişkin sosyal etkinliklere de yer verildi.
Gezi, Medeniyet Teknopark bünyesindeki firmaların uluslararası düzeyde ağ kurmasına olanak sağladı
Gezi, Türkiye Cumhuriyeti Doha Büyükelçiliği ziyareti ve Doha şehir turu ile başladı. İlk gün, girişimcilere Katar'ın tarihi ve kültürel zenginlikleri tanıtıldı.
Gezinin ikinci ayağında, Teknopark temsilcileri, Qatar Free Zones ve Qatar Financial Centre'ı ziyaret ederek Katar iş dünyasıyla daha güçlü işbirliği için adımlar attı. Rowad Entrepreneurship Conference 2023'e katılan Teknopark heyeti, yüksek etkileşimli B2B görüşmeleri ve start-up buluşmaları gerçekleştirerek hem Türkiye hem de Katar iş dünyasında birçok kapıyı araladı.
Gezisinin son gününde ise Medeniyet Teknopark girişimcileri sosyal ve kültürel etkinliklere katılarak Katar’ı daha yakından tanıma fırsatı buldu. B2B görüşmeleri için zaman ayrılan günde Türkiye ve Katar arasında dostluk ve ticarete dayalı ilişkilerin pekiştirilmesi adına kazanımlar elde edildi.
Beş gün boyunca gerçekleşen etkinlikler, Medeniyet Teknopark bünyesindeki firmalarının uluslararası düzeyde ağ kurmasına olanak sağladı.
Açıklamada görüşlerine yer verilen Teknopark Genel Müdürü Ali Ramazan Tak, "KOSGEB destekli bu önemli etkinlikle, Türk teknoloji firmalarını küresel arenada daha rekabetçi hale getirmeyi hedefledik. Katar'da gerçekleştirdiğimiz bu yoğun iş gezisiyle, inovasyon ve işbirliği konusundaki liderliğimizi bir adım daha ileri taşıdık. Türk ve Katar iş dünyası arasında daha güçlü ilişkileri kurma çabamız, Türkiye Cumhuriyeti ve Katar arasındaki stratejik ortaklığa önemli bir katkı sağlamaktadır." ifadelerini kullandı.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.