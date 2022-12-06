Dolar
18.64
Euro
19.59
Altın
1,778.24
ETH/USDT
1,257.90
BTC/USDT
17,014.00
BIST 100
4,993.16
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Ekonomi

Malatya'dan 11 ayda 350 milyon dolarlık kuru kayısı ihracatı yapıldı

Malatya'dan yılın 11 ayında 66 bin 305 ton kuru kayısı ihracatına karşılık 350 milyon 963 bin dolar gelir elde edildi.

Orhan Yoldaş   | 06.12.2022
Malatya'dan 11 ayda 350 milyon dolarlık kuru kayısı ihracatı yapıldı Fotoğraf: Orhan Yoldaş / AA

Malatya

Malatya Ticaret Borsası Başkanı Ramazan Özcan, gazetecilere, kuru kayısı ihracat rakamlarına ilişkin değerlendirmede bulundu.

Geçen yıl kayısı ihracatından 347 milyon dolar elde edildiğini, bu yılın 11 ayında geçen yılın rakamının geçildiğini belirten Özcan, "Aralık ayı ihracat rakamlarını da iyi bekliyoruz, bu yılın sonunda 400 milyon dolarlık kuru kayısı ihracatını yakalamış olacağız." diye konuştu.

Özcan, kasım ayı ihracatının ve elde edilen gelirin sevindirici olduğunu dile getirerek, "Kasım ayında 9 bin 181 ton kuru kayısı ihracatına karşılık 49 milyon 844 bin dolar gelir elde ettik. Geçen yılın kasım ayına göre ihracat miktarı da geliri de arttı." dedi.

Ramazan Özcan, "Kuru kayısı şu an bizim tahmin ettiğimizin de üzerinde işlem görüyor. Bunun için mutluyuz. Enerjide oluşan ekonomik kriz ve bunun derinliği dünyadaki gıda ihracatını da ciddi anlamda etkilemiş bulunmakta. Kuru meyve ile kabuklu çerez diye tabir ettiğimiz diğer gruba da baktığımızda kuru kayısı gerek ihracat rakamlarında gerekse miktarda şu an dünya şampiyonu diyebiliriz." ifadelerini kullandı.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
İstanbul'da sağlık çalışanını darbeden sanığa 10 yıl hapis istemi
Şehit Piyade Komando Binbaşı Duman, Adana'da son yolculuğuna uğurlandı
TİSK Yönetim Kurulu Başkanı Akkol: İmkanı olan işverenimizi asgari ücretin üzerinde ücret vermeye teşvik ediyoruz
Bakan Soylu: (İstiklal Caddesi'ndeki terör saldırısı) Bombanın sosyal medya üzerinden yaptırıldığını söyleyebilirim
Eren Abluka Sonbahar-Kış-13 operasyonunda terör örgütünün sığınakları ve eğitim kampı imha edildi

Benzer haberler

Malatya'dan 11 ayda 350 milyon dolarlık kuru kayısı ihracatı yapıldı

Malatya'dan 11 ayda 350 milyon dolarlık kuru kayısı ihracatı yapıldı

Türkiye kozmetikte üretim üssü haline geldi

Fındık ihracatında bu sezon hedef 300 bin ton

Doğu Karadeniz'den 11 ayda yapılan ihracat 1,3 milyar dolara yaklaştı

Doğu Karadeniz'den 11 ayda yapılan ihracat 1,3 milyar dolara yaklaştı
Züccaciye sektörü, ABD, Kanada ve Japonya'daki pazarı büyütmek istiyor

Züccaciye sektörü, ABD, Kanada ve Japonya'daki pazarı büyütmek istiyor
Anadolu'daki barajlarda yetiştirilen alabalıklar 36 ülkeye ihraç ediliyor

Anadolu'daki barajlarda yetiştirilen alabalıklar 36 ülkeye ihraç ediliyor
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet