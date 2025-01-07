Lojistik ve taşımacılık hizmetleri ihracatında 2024 beklentisi 39 milyar doların üzerinde
UTİKAD Yönetim Kurulu Başkanı Bilgehan Engin, Türkiye'nin lojistik ve taşımacılık hizmetleri ihracatına ilişkin 2024 gelirlerinin 39 milyar doları aşmasını beklediklerini belirterek, "Özellikle hacimsel olarak net bir büyüme içerisindeyiz." dedi.
İstanbul
UTİKAD tarafından düzenlenen, lojistik sektörünün 2024 yılının değerlendirildiği ve 2025 öngörülerinin paylaşıldığı toplantıda konuşan Engin, lojistik ve taşımacılık açısından önem arz eden konular arasında yer alan Rusya-Ukrayna Savaşı ve İsrail'in saldırılarının sürmesinden bahsetti.
Süveyş Kanalı'nda yaşanan olumsuzlukları anlatan Engin, "Süveyş geçişleri ile ilgili 2025'te iyileşmelerin olabileceğini düşünüyorum. ABD'de Donald Trump yönetimi başa gelecek. Burada bir adım atılabilir ve buradaki durum değişebilir. Bu da bölgemize deniz ticareti açısından farklı bir rota çizebilir." diye konuştu.
Engin, Türkiye ile Suriye arasında bir zamanlar 6 milyar dolara kadar ulaşan ticaret hacminin 2 milyar dolara kadar gerilediğini kaydederek, buradaki son gelişmelerin Türkiye'nin de lehine olduğunu, ticaretin tekrar hızlı bir şekilde artacağını, bu nedenle taşımacılığın da hareketleneceğini söyledi.
Suriye'nin önemli ve stratejik bir komşu olduğunu ifade eden Engin, bu ülkedeki gelişmelerin kendileri için artı değer sağlayacağını bildirdi.
"Kalkınma Yolu Projesi'nin tamamlanması Türkiye'ye büyük katkı sunacak"
Bilgehan Engin, Kalkınma Yolu Projesi'nden bahsederek, "Kalkınma Yolu Projesi heyecan verici proje. 2029 sonunda hayata geçmesi planlanıyor. Fav Limanı'nı Irak ile yapılan işbirliğiyle kara yolu ve demir yoluyla Avrupa'ya bağlamak istiyoruz. Buradaki gelişmeler de Suriye'deki gibi heyecan verici. Türkiye'de kargo taşımacılığının demir yoluyla artırılması ve Türkiye'nin taşımacılık gelirlerinin artması adına önemli." ifadesini kullandı.
Bu hattın nerelerden geçeceğinden, Yavuz Sultan Selim Köprüsü üzerinden raylı sistemi kullanacağından, Irak'ı Avrupa ile modern demir yolu sistemleriyle bağlayacağından bahseden Engin, bir an önce hayata geçmesini beklediklerini bildirdi.
Küresel ticaret için Orta Koridor'un önemine işaret eden Engin, mevcutta kuzey ve güney koridorların tam anlamıyla kullanılamadığını, mevcut durumun Türkiye'ye büyük bir fırsat sunduğunu, Kalkınma Yolu Projesi'nin bir an önce tamamlanmasının Türkiye'ye büyük katkı sunacağını vurguladı.
Engin, projenin bir an önce hayata geçmesi için süreçleri takip etmeye devam edeceklerini, bu kapsamda ellerinden gelen tüm katkıyı vermek için hazır olduklarını söyledi.
İhracat taşımacılığında deniz yolu liderliğini sürdürüyor
UTİKAD Yönetim Kurulu Başkanı Engin, derneğin faaliyetlerini anlatarak, "Türkiye'nin transit ticaret yollarından alacağı payı artırmak bizim için önemli. Ülkemizin stratejik konumu, ülkeyi uluslararası yatırımcılar için cazip hale getirmekte ve bölgesel ticaret hubı olarak konumlandırmaktadır." dedi.
Türkiye limanlarında 2024'ün ocak-kasım döneminde elleçlenen yük miktarının 485 milyon tonu aştığı bilgisini veren Engin, mal ihracatının 2024'te 262 milyar dolara yaklaştığını, hizmet ihracatında ise ocak-ekim döneminde 112,5 milyar dolara ulaştığını söyledi.
Engin, "112,5 milyar dolarlık hizmet ihracatının yaklaşık 15 milyar dolarını taşımacılık sektörü oluşturuyor. Yıl sonunda hizmet ihracatının 117 milyar dolara ulaşması bekleniyor. Bu gerçekten parlak bir rakam." şeklinde konuştu.
Ocak-Ekim 2024 döneminde ihracatın değer bazında yüzde 59,52'sinin deniz yolu, yüzde 27,18'inin kara yolu, yüzde 12,48'inin hava yoluyla yapıldığını kaydeden Engin, ağırlık bazında ise yüzde 87,07'sinin deniz yolu, yüzde 11,89'unun kara yolu, yüzde 0,7'sinin demir yolu, yüzde 0,45'inin hava yolu ile taşındığını söyledi.
Hizmet ihracatında lojistik ve taşımacılığın yeri
Bilgehan Engin, Türkiye'nin hizmet ihracatı gelirleri içerisinde lojistik ve taşımacılığın payının 2023'te 38 milyar 931 milyon dolara yükseldiğini (yüzde 36,71 pay) ifade ederek, bu rakamın Ocak-Ağustos 2024 döneminde 26,3 milyar dolar olarak gerçekleştiğini anlattı.
Engin, 2024'te lojistik ve taşımacılık hizmetleri ihracatı gelirlerinin 39 milyar doları aşmasını beklediklerini kaydederek, "Özellikle hacimsel olarak net bir büyüme içerisindeyiz. Ciro olarak zaman zaman geride kalınabilir ancak 2025'te her iki alanda da kademeli olarak artış bekliyoruz." diye konuştu.
Sektörün 2025 beklentileri
UTİKAD Yönetim Kurulu Başkanı Engin, 2025'te sektörün hangi beklentiler içerisinde olduğuna değinerek, sözlerini şöyle tamamladı:
"Türkiye üzerinden geçen transit taşımacılığın geliştirilmesi, demir yolu yük taşımacılığında altyapı yatırımlarının artırılması, vize alım süreçlerinin iyileştirilmesi, geçiş belgesi kotalarının artırılması, sürücü eksikliğinin giderilmesi için çalışmaların yapılması, deniz yolu konteyner taşımacılığında rekabetin artırılması, Orta Koridor'un rekabetçi hale getirilmesi yönünde çalışmalar yapılması, taşımacılık sektörüne Avrupa Yeşil Mutabakatına Uyum çerçevesinde destek ve teşviklerin verilmesi, transit kargolar için antrepo süreçlerinin kolaylaştırılması, e-ticaretin gelişimi için vergilerde düzenleme yapılması gibi beklentilerimiz var."
"Suriye üzerinden transit taşımacılık hemen değil ama zamanla başlayacaktır"
UTİKAD Yönetim Kurulu Üyesi İbrahim Delgezenli de Türk tırlarının Suriye'den geçerek güneydeki ülkelere ulaşma imkanının ne zaman olabileceğine ilişkin soru üzerine, Suriye'nin tüm bölgelerine yönelik taşımacılık yapılmasına dair çalışmaların devam ettiğini, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığının ikili anlaşmalar yapmak için görüşmelerini sürdürdüğünü söyledi.
Delgezenli, "Suriye'den geçerek daha güneydeki ülkelere ulaşılma imkanının yakın zamanda olacağını düşünmüyorum ancak ilerleyen süreçte aşağı noktadaki yerlere transferler başlayacaktır." diye konuştu.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.