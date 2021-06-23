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Ekonomi

Liberya ile Dünya Bankası arasında 157 milyon dolarlık finansman anlaşması imzalandı

Batı Afrika ülkesi Liberya hükümeti ile Dünya Bankası arasında 157 milyon dolarlık finansman anlaşması imzalandı.

Adam Abu-bashal   | 23.06.2021
Liberya ile Dünya Bankası arasında 157 milyon dolarlık finansman anlaşması imzalandı

Abuja

Ulusal basında çıkan haberlere göre, Finans Bakanı Samuel D. Tweah-Jr, yaptığı açıklamada, hükümetin Dünya Bankası ile 157 milyon dolarlık finansman anlaşması imzaladığını belirtti.

Dünya Bankasından alınacak paranın ülkenin ekonomisi gelişmesinde yardımcı olacağını ifade eden Tweah-Jr, "Dünya Bankası, Liberya'nın gelişmesi için hükümeti destekleyerek iyi ve zor zamanlarda ülkenin yanında oldu." dedi

Tweah-Jr, imzalanan anlaşma kapsamında 117 milyon doları kara yolu geliştirme projesi ve 40 milyon dolar ise İkinci Kapsayıcı Büyüme Geliştirme Politikası projesi için kullanılacağını kaydetti.

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