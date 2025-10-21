Dolar
41.97
Euro
48.83
Altın
4,264.10
ETH/USDT
3,874.80
BTC/USDT
107,736.00
BIST 100
10,432.49
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Milli motosikletçi Toprak Razgatlıoğlu, TMF Milli Takımlar Kaptanı Kenan Sofuoğlu ile açıklamalarda bulunuyor
logo
Ekonomi

Kuru incir ihracatı 369 milyon 759 bin dolara ulaştı

Kuru incir ihracatı, ilk kez 300 milyon dolar barajını aşarak 369 milyon 759 bin dolara yükseldi.

Fırat Özdemir  | 21.10.2025 - Güncelleme : 21.10.2025
Kuru incir ihracatı 369 milyon 759 bin dolara ulaştı

İzmir

Ege İhracatçı Birliklerinden yapılan açıklamaya göre, kuru incir ihracatı 2024-2025 sezonunda tarihinde ilk kez 300 milyon dolar barajını aştı.

📲 Artık haberler size gelsin
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.

🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı

Ürünün ihracatı miktar bazında 2023-2024 sezonuna göre yüzde 3'lük kayıpla 61 bin 621 ton oldu. Döviz getirisi ise yüzde 27'lik artışla 290 milyon 858 bin dolardan 369 milyon 759 bin dolara çıktı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Ege Kuru Meyve ve Mamulleri İhracatçıları Birliği Başkanı Mehmet Ali Işık, başarılı bir sezonu geride bıraktıklarını belirtti.

Kuru incir üretim ve ihracatında dünya liderliğini sürdürmek istediklerini ifade eden Işık, en büyük ihraç pazarı Avrupa Birliği'ne ihracatın sağlıklı ve sürdürülebilir şekilde devam etmesi için çalışmaları sürdürdüklerini kaydetti.

Işık, yeni sezona 65 bin ton ihracat ve 400 milyon dolar ihracat hedefiyle girdiklerini dile getirdi.

97 ülkeye kuru incir gönderildi

Türkiye, 2024-2025 sezonunda 97 ülkeye kuru incir ihraç etti.

En büyük alıcı 84,5 milyon dolarla ABD oldu. Fransa 43,2 milyon dolarlık, Almanya 42 milyon dolarlık Türk kuru inciri ithal etti.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
MHP Genel Başkanı Bahçeli: Kıbrıs Türk'tür, Türk'ün öz vatanıdır
Küçükçekmece'de 2 metrobüsün çarpıştığı kazada 1 kişi yaralandı
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Yeşil Vatan Seferberliği başlatıyoruz
Bakan Yumaklı: Yeşil vatan seferberliği kapsamında 1 yılda 550 milyon fidan ve tohumu toprakla buluşturmayı hedefliyoruz
İBB'ye yönelik yolsuzluk soruşturmasında, Akfen Holding Yönetim Kurulu Başkanı ifadeye çağrıldı

Benzer haberler

Türkiye'den 9 ayda yaklaşık 4,8 milyar dolarlık ticari araç ihraç edildi

Türkiye'den 9 ayda yaklaşık 4,8 milyar dolarlık ticari araç ihraç edildi

Kuru incir ihracatı 369 milyon 759 bin dolara ulaştı

Türkiye'nin 9 aylık çekici ihracatı yüzde 53 arttı

Türkiye'nin 9 aylık otomotiv ihracatına Bursa'dan 6,5 milyar dolarlık katkı

Türkiye'nin 9 aylık otomotiv ihracatına Bursa'dan 6,5 milyar dolarlık katkı
Türkiye'nin "gemi, yat ve hizmetleri" ihracatını İstanbul ve Yalova sırtlıyor

Türkiye'nin "gemi, yat ve hizmetleri" ihracatını İstanbul ve Yalova sırtlıyor
Tarım ve Orman Bakanı Yumaklı: Çin ile ticarette kısa zamanda ciddi mesafeler katedeceğiz

Tarım ve Orman Bakanı Yumaklı: Çin ile ticarette kısa zamanda ciddi mesafeler katedeceğiz
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet