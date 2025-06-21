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Ekonomi

Küresel ulaşımın yol haritasını belirleyecek forum gelecek hafta İstanbul'da düzenlenecek

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, İstanbul'da 27-29 Haziran'da gerçekleştirilecek Küresel Ulaştırma Koridorları Forumu'na ilişkin, "Amacımız küresel ulaştırma politikalarına yön verecek bir zemin oluşturmaktır." ifadesini kullandı.

Mert Davut  | 21.06.2025 - Güncelleme : 21.06.2025
Küresel ulaşımın yol haritasını belirleyecek forum gelecek hafta İstanbul'da düzenlenecek

Ankara

Uraloğlu, yazılı açıklamasında, 27-29 Haziran'da İstanbul Kongre Merkezi'nde yapılacak "Küresel Ulaştırma Koridorları Forumu"na ilişkin bilgi verdi.

Forumun, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın teşrifiyle açılacağını aktaran Uraloğlu, "Cumhurbaşkanı'mızın ortaya koyduğu 'Türkiye'siz Koridor Olmaz' vizyonunu bu forumda bir kez daha somutlaştırıyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

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Uraloğlu, 70 ülkeden temsilcinin katılacağı forumda, bakan düzeyinde katılımcıların, uluslararası kuruluşların ve sektör temsilcilerinin bir araya geleceğine işaret ederek, "Küresel Ulaştırma Koridorları Forumu'nda amacımız sadece fikir alışverişi yapmak değil, küresel ulaştırma politikalarına yön verecek bir zemin oluşturmaktır. 'Kesintisiz Bağlantısallık, Sınırsız Olanaklar' vizyonumuzu bu forumla dünyaya duyuracağız." ifadelerini kullandı.

Dünya Bankası tarafından da desteklenen Forum kapsamında, başkan yardımcıları, ulaştırma bakanları, bakan seviyesinde devlet başkanı temsilcileri, uluslararası sektör kuruluşların üst düzey temsilcileri, uluslararası finans kuruluşlarının üst düzey yöneticileri ve özel sektör paydaşları ile alanında uzman isimlerin bir araya geleceğine dikkati çeken Uraloğlu, şunları kaydetti:

"Bağlantısallığın güçlendirilmesinden dijitalleşmeye, sınır ötesi koordinasyondan altyapı yatırımlarına kadar birçok başlıkta fikir alışverişi yapılacak. Bu üst düzey buluşma, sürdürülebilir kalkınma hedeflerine ulaşmada uluslararası koridorların rolünü bir kez daha ortaya koyacak."

"Orta Koridor Tanıtım Etkinliği" düzenlenecek

Uraloğlu, Forum kapsamında 28 Haziran'da "Orta Koridor Tanıtım Etkinliği" başlığıyla özel bir yan etkinlik düzenleneceğini bildirerek, bu toplantıyla Orta Koridor üzerindeki ülkelerin bakanları ve sektör temsilcilerinin İstanbul'da bir araya geleceğini belirtti.

Burada işbirliği adımlarının ele alınacağını vurgulayan Uraloğlu, özel sektörle yuvarlak masa toplantıları yapılacağı bilgisini paylaştı.

Uraloğlu, yan etkinlik kapsamında görüşülecek konulara değinerek, bunların başında sınır geçişleri ve transit taşıma prosedürlerinin uyumlaştırılması, dijital dönüşümün hızlandırılması ile altyapı ve kapasite optimizasyonu, kurumsal koordinasyon ve koridor yönetiminin yer aldığını ifade etti.

"Türkiye, istikamet belirleyen merkezdir"

Uraloğlu, Türkiye'nin ulaştırma vizyonunu "Kesintisiz Bağlantısallık, Sınırsız Olanaklar" mottosuyla dünyaya taşıdıklarına dikkati çekerek, şu değerlendirmede bulundu:

"Küresel Ulaştırma Koridorları Forumu vesilesiyle İstanbul'da çizilecek bu yol haritası, sadece bölgemize değil, tüm dünyaya yeni ulaşım perspektifleri sunacak. Bugün Türkiye, 4 saatlik uçuşla 51,2 trilyon dolarlık ekonomik hacme sahip 67 ülkenin merkezinde yer alıyor. Bu coğrafyada 1,5 milyar insan yaşıyor. Böyle bir havzanın kesintisiz, güvenli ve sürdürülebilir şekilde bağlanabilmesi için Türkiye'nin rolü tartışmasızdır. Türkiye artık sadece geçiş noktası değil, istikamet belirleyen merkezdir."

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