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Ekonomi

Küresel şebeke dışı yenilenebilir enerji kapasitesi 2024'te yüzde 14 arttı

Küresel şebeke dışı yenilenebilir enerji kapasitesi 2024'te yaklaşık yüzde 14 artışla 14,3 gigavata ulaşırken, kapasite büyüklüğünde Asya ülkeleri öne çıktı.

Fuat Kabakcı  | 31.03.2025 - Güncelleme : 31.03.2025
Küresel şebeke dışı yenilenebilir enerji kapasitesi 2024'te yüzde 14 arttı

Ankara

AA muhabirinin Uluslararası Yenilenebilir Enerji Ajansı (IRENA) verilerinden yaptığı derlemeye göre, 2024'teki kapasite artışı, özellikle Asya ve Afrika'daki hızlı gelişmelerle desteklendi.

Asya, toplam kapasitenin büyük bir bölümünü domine ederken, Afrika'da da yenilenebilir enerjiye yönelik yatırımların meyvelerini verdiği görüldü.

Dünya genelinde özellikle kırsal bölgelerde elektrik erişimini artırmak, fosil yakıtlara bağımlılığı azaltmak gibi hedeflerle giderek kritik rol üstlenmeye başlayan şebeke dışı yenilenebilir enerji kapasitesi, 2024'te önceki yıla göre yüzde 13,9 büyüme gösterdi.

Küresel şebeke dışı yenilenebilir enerji kapasitesi, 2024'te 14,3 gigavata ulaştı.

Asya kapasitede lider konumda

Asya, 2024'te şebeke dışı yenilenebilir enerji kapasitesinde 11,5 gigavatla açık ara lider konumda yer aldı. Bu bölge, küresel kapasitenin yaklaşık yüzde 80'ini tek başına karşılarken, özellikle Hindistan ve Endonezya'nın kurulu kapasitesi dikkati çekti. Asya'yı 1,3 gigavat kapasiteyle Afrika takip etti. Kıtada Nijerya, Kenya ve Sudan öne çıkan ülkeler arasında yer aldı.

Bu kıtaları 704,7 megavatla Güney Amerika, 335 megavatla Orta Doğu, 192,7 megavatla Orta Amerika ve Karayipler, 174,7 megavatla Okyanusya izledi.

Asya'da şebeke dışı yenilenebilir enerji kapasitesinde öne çıkan ülkeler arasında listenin zirvesinde 4,6 gigavat kapasiteyle Hindistan yer alırken, onu 4,5 gigavat ile Endonezya, 1 gigavat ile Çin takip etti.

Şebeke dışı yenilenebilir enerji sistemleri, merkezi elektrik şebekesine erişimi bulunmayan veya sınırlı olan alanlarda elektrik ihtiyacını karşılamak için kritik rol üstleniyor.

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