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Ekonomi

Küresel merkez bankaları haftalık swap hattına geri dönecek

Büyük merkez bankalarının, dolar fonlama ihalelerini gevşeyen finansal koşullar sonrası 1 Mayıs'tan itibaren günlük yerine haftalık yapacağı bildirildi.

Nuran Erkul Kaya  | 25.04.2023 - Güncelleme : 25.04.2023
Küresel merkez bankaları haftalık swap hattına geri dönecek

Londra

Avrupa Merkez Bankası'ndan yapılan açıklamada, ABD doları fonlamasındaki iyileşmeler ve ABD doları likidite sağlama operasyonlarındaki düşük talebe bağlı olarak, Avrupa, İngiltere, Japonya ve İsviçre merkez bankalarının ABD Merkez Bankası (Fed) ile danışma halinde swap hattı operasyonlarının sıklığını günlükten haftalığa değiştirme konusunda ortak karar aldığı belirtildi.

Söz konusu kararın 1 Mayıs'tan itibaren uygulanacağı bildirilen açıklamada, merkez bankalarının piyasa koşullarının gerektirdiği şekilde ABD doları likidite tedarikini yeniden ayarlamaya hazır oldukları kaydedildi.

ABD ve Avrupa'da geçen ay finansal sistemde yaşanan sorunlar sonrası Fed, Kanada, İngiltere, Japonya, Avrupa ve İsviçre merkez bankaları, ABD doları swap hattı operasyonlarının sıklığını haftalıktan günlüğe çıkarma konusunda anlaşmıştı. Karar, 20 Mart'ta açıklanmıştı.

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