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Ekonomi

Küresel iş gücünde 2022 itibarıyla 167,6 milyon göçmen bulunuyor

Uluslararası Çalışma Örgütü (ILO), uluslararası göçmen işçilerin toplam sayısının 2022'de 167,6 milyon olarak hesaplandığını bildirdi.

Bahattin Gönültaş  | 16.12.2024 - Güncelleme : 16.12.2024
Küresel iş gücünde 2022 itibarıyla 167,6 milyon göçmen bulunuyor

Berlin

ILO'nun "Göçmen İşçiler Küresel Tahminleri" başlığını taşıyan ve 2019-2022 dönemini kapsayan raporuna göre, 2022'de dünyadaki uluslararası göçmen sayısı 284,5 milyona ulaştı.

Bunların 255,7 milyonu çalışma çağındaki göçmen nüfustan (15 yaş ve üzeri) oluşurken, uluslararası iş gücündeki toplam göçmen sayısı 2022'de 167,6 milyona yükseldi.

Uluslararası iş gücündeki toplam göçmen sayısı 2019'da 164 milyon olarak hesaplanmıştı. Söz konusu iş gücünün 2013'ten beri 30 milyondan fazla artış göstermesi dikkati çekti.

Göçmen erkek işçi sayısı 102,7 milyon, göçmen kadın işçi sayısı 64,9 milyon olarak hesaplandı. Göçmenler küresel iş gücünün yüzde 4,7'sini oluşturdu.

Göçmen işçilerin yüzde 68,4'ü yüksek gelir grubuna giren ülkelerde, yüzde 17,4'ü orta gelir grubu, yüzde 10,9'u düşük orta gelir grubu, yüzde 3,3'ü de düşük gelir grubu ülkelerinde yaşıyor.

ILO Genel Direktörü Gilbert F. Houngbo, konuya ilişkin değerlendirmesinde, göçmen işçilerin küresel iş gücü açığının giderilmesinde ve ekonomik büyümede büyük katkısı olduğunu kaydetti.


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