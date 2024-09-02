Dolar
33.99
Euro
37.63
Altın
2,499.57
ETH/USDT
2,500.50
BTC/USDT
58,205.00
BIST 100
10,079.10
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Anadolu Ajansı (AA) Editör Masası'na konuk oluyor.
logo
Ekonomi

Küresel gelişmeler ülke ekonomilerinin büyüme verilerine yansıdı

G20'de ikinci çeyrek büyüme verisi açıklanan ülkeler arasında Asya ülkeleri zirvedeki yerlerini korurken Hindistan yüzde 6,7 ile ilk sırada yer aldı.

Mert Davut  | 02.09.2024 - Güncelleme : 02.09.2024
Küresel gelişmeler ülke ekonomilerinin büyüme verilerine yansıdı

Ankara

Kovid-19 salgını sonrası yaşanan savaş ve çatışmaların gölgesinde Avro Bölgesi ekonomileri rotasını ararken, Asya ülkelerindeki büyüme trendi sürüyor. Filistin'e yönelik saldırılar nedeniyle tepkilerin odağında yer alan İsrail'in ekonomisi ise küçülmeye devam ediyor.

AA muhabiri, bu yılın ikinci çeyreğinde geçen yılın aynı dönemine kıyasla G20 ve Ekonomik Kalkınma ve İş Birliği Örgütü (OECD) üye ülkelerinin büyüme oranlarını derledi.

Verisi açıklanan G20 ülkeleri arasında Asya ülkeleri ilk sıradaki yerini korudu. Buna göre en büyük 20 ekonomi arasında en hızlı büyümeyi yüzde 6,7 ile Hindistan gösterdi.

Bu ülkeyi yüzde 5,05'lik büyüme oranıyla Endonezya takip etti. Çin ekonomisi ise söz konusu dönemde yüzde 4,7 büyüyerek G20 ülkeleri arasında 3'üncü sırada yer aldı. Ukrayna ile savaşı devam eden Rusya'da ise yüzde 4'lük büyüme dikkati çekti.

ABD, yılın ikinci çeyreğinde 2023'ün aynı dönemine kıyasla yüzde 3,1 büyümeyle 5'inci sırada yer aldı. Bu ülkeyi yüzde 2,9'ar oranla Singapur ve İspanya takip etti.

Türkiye ekonomisi büyümesini sürdürüyor

Türkiye de büyümesini sürdüren ülkeler arasında yerini aldı. Yılın ikinci çeyreğindeki yıllık yüzde 2,5'lik büyüme oranıyla Türkiye, çevresindeki savaş ve çatışma bölgelerine karşın 16 çeyrektir büyüme trendini sürdürdü. Türkiye listede 8'inci sırada yer aldı.

Ayrıca, listede Güney Kore yüzde 2,3 ile 9'uncu, Meksika yüzde 2,1 ile 10'uncu oldu.

Bu yılın nisan-haziran döneminde 2023'ün aynı dönemine kıyasla Avrupa Birliği ekonomisi yüzde 0,8, Avro Bölgesi ekonomisi yüzde 0,6 büyümeyle rota arayışını sürdürdü. AB'nin lokomotif ülkelerinden Almanya ekonomisinin büyüme oranı yüzde sıfırda kaldı.

G20 ülkeleri arasında ekonomisi küçülen tek ülke ise Suudi Arabistan oldu. Bu ülkenin ekonomisi yüzde 0,4 daraldı.

İsrail ekonomisi küçülmeye devam etti

Verisi açıklanan OECD üye ülkeleri arasında ekonomisi en çok büyüyen ülke yüzde 4,2 ile Norveç oldu. Bu ülkeyi yüzde 3,2 ile Polonya, yüzde 3,1 ile ABD, yüzde 2,9 ile İspanya takip etti.

Enflasyonla mücadele ve dengeli büyüme politikasına devam eden Türkiye yüzde 2,5'lik büyüme oranıyla Danimarka ile 5'inci sırada yer aldı.

OECD ülkeleri arasında ekonomisi en çok daralan ülke yüzde 1,4 ile İrlanda oldu.

7 Ekim'den bu yana Gazze'deki saldırılarına devam eden ve savaşı başka bölgelere yayan İsrail'in ekonomisindeki küçülme devam etti. Yılın ilk çeyreğinde yüzde 1,24 küçülen İsrail ekonomisi, ikinci çeyrekte de yüzde 1,35 daraldı.

Ayrıca, bu dönemde Finlandiya ekonomisi yüzde 1,2, Estonya ekonomisi yüzde 1 ve İzlanda ekonomisi yüzde 0,3 küçülme kaydetti.

Tahmini veya verisi açıklanan G20 ülkeleri ile Avro Bölgesi ve Avrupa Birliği'nin 2024 yılı ikinci çeyrekte yıllık bazda büyüme oranları şöyle:

G20Büyüme oranı
Hindistan6,7
Endonezya5,05
Çin4,7
Rusya*4
ABD3,1
Singapur2,9
İspanya*2,9
Türkiye2,5
Güney Kore*2,3
Meksika2,1
Fransa1
İtalya0,9
Birleşik Krallık*0,9
Hollanda*0,8
AB0,8
Avro bölgesi0,6
Almanya0
Suudi Arabistan*-0,4

* Tahmini büyüme oranları

Tahmini veya verisi açıklanan OECD ülkelerinin 2024 yılı ikinci çeyrekte yıllık bazda büyüme oranları şöyle:

OECDBüyüme oranı
Norveç4,2
Polonya3,2
ABD3,1
İspanya*2,9
Türkiye2,5
Danimarka*2,5
Güney Kore*2,3
Kolombiya2,1
Meksika2,1
Slovakya*1,9
Litvanya*1,8
Şili1,6
Macaristan*1,5
Portekiz1,5
Belçika1,1
Fransa1
İtalya0,9
Birleşik Krallık*0,9
Hollanda*0,8
Slovenya0,7
Çekya*0,6
Letonya0,5
İsveç0,5
Avusturya*0
Almanya0
İzlanda-0,3
Estonya-1
Finlandiya-1,2
İsrail-1,35
İrlanda*-1,4

* Tahmini büyüme oranları

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Cevdet Yılmaz'dan, Duhoklu iş insanının ana dilinde konuştuğu için öldürüldüğü iddiasına ilişkin açıklama
HÜRJET jet eğitim uçağı Mısır semalarında
Diyarbakır'da 8 yaşındaki Narin'in kaybolmasına ilişkin gözaltına alınan amcası adliyeye sevk edildi
Ege'de deniz av sezonu bereketli başladı
D-100 kara yolu Bolu Dağı geçişinde araç yoğunluğu yaşanıyor

Benzer haberler

Küresel gelişmeler ülke ekonomilerinin büyüme verilerine yansıdı

Küresel gelişmeler ülke ekonomilerinin büyüme verilerine yansıdı

HÜRJET jet eğitim uçağı Mısır semalarında

Ege'de deniz av sezonu bereketli başladı

D-100 kara yolu Bolu Dağı geçişinde araç yoğunluğu yaşanıyor

D-100 kara yolu Bolu Dağı geçişinde araç yoğunluğu yaşanıyor
Havai fişek gösterileri sadece havayı değil toprağı ve suyu da kirletiyor

Havai fişek gösterileri sadece havayı değil toprağı ve suyu da kirletiyor
Kahramanmaraş'ta Ebrar Sitesi'nin yerine yapılan 32 bloklu inşaatta sona yaklaşıldı

Kahramanmaraş'ta Ebrar Sitesi'nin yerine yapılan 32 bloklu inşaatta sona yaklaşıldı
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet