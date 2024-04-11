Küresel gaz ticaretinde LNG'nin payının 2026'da boru hattıyla ticareti geçmesi bekleniyor
Küresel pazarlarda sıvılaştırılmış doğal gaz (LNG) ticaretinin, 2026 itibarıyla Asya-Pasifik'ten gelen yoğun talep dolayısıyla boru hattıyla iletilen gaz ticaretinden fazla olacağı ve 2050'de ticarete konu gazın yüzde 64'ünü oluşturacağı öngörülüyor.
Ankara
AA muhabirinin, Gaz İhraç Eden Ülkeler Forumu'nun (GECF) "2050 Görünüm Raporu"ndan derlediği verilere göre, küresel LNG ticareti 2050 itibarıyla iki kattan fazla artarak yıllık 1 trilyon 110 milyar metreküpe ulaşacak.
Çin'in 2030'a kadar en büyük pazar olmasının öngörüldüğü rapora göre, Asya-Pasifik bölgesi uzun vadeli LNG ithalat pazarı olma özelliğini koruyacak. 2030'dan sonra ise Hindistan en çok LNG ticareti yapan ülke olacak.
Küresel pazarlarda LNG ticaretinin 2026 itibarıyla boru hattıyla iletilen gazın payını geçmesi ve 2050'de ticareti yapılan toplam gazın yüzde 64'ünü oluşturması bekleniyor.
Avrupa Birliği'nin (AB) gaz ithalatında 2022'de yüzde 24 olan LNG'nin payı 2030'da yüzde 46'ya ulaşacak. AB, özellikle yüzer depolama ve yeniden gazlaştırma ünitelerini (FSRU) kullanarak yeniden gazlaştırma kapasitesini genişletecek. 2022'de yıllık 476 milyon ton olan küresel sıvılaştırma kapasitesi 2050'de yıllık 1 milyar tonu aşacak.
Küresel yeniden gazlaştırma kapasitesinin de 2050 itibarıyla 1 milyar 800 bin tona ulaşması ancak kullanım oranının yüzde 50'nin altında kalması öngörülüyor.
LNG yeniden gazlaştırma kapasitesinde en büyük artış 2050 itibarıyla Asya-Pasifik bölgesinde olacak. Söz konusu bölge 2022 seviyesini iki katından fazla artıracak.
Ayrıca, daha önce en çok LNG ihracatını yapan ancak bunu ABD'ye kaptıran Katar'ın da kapasite genişletme projeleri sayesinde 2050'ye kadar sıvılaştırmada ciddi artışa gitmesi bekleniyor.
Latin Amerika'nın doğal gaz ticaretinde de söz konusu dönemde LNG'nin hakimiyetinin süreceği ve petrolün yerini dolduracağı tahmin ediliyor.
2050'ye kadar Asya-Pasifik bölgesi ve Avrupa'nın toplu olarak tüm LNG ithalatının yüzde 89'unu oluşturacağı tahmin ediliyor. Özellikle, Asya-Pasifik bölgesinin tek başına toplam LNG ticaretinin yüzde 74'üne katkıda bulunması bekleniyor.
Küresel LNG sektöründeki orta vadeli büyüme, alıcıların çeşitlendirme çabalarını sürdürmesi nedeniyle Avrupa tarafından desteklenirken, uzun vadeli LNG talebi esas olarak Asya-Pasifik bölgesi tarafından yönlendirilmeye devam edecek.
Raporda ayrıca, LNG piyasasında uzun vadeli sözleşmelerde yaşanan artışa dikkat çekilerek, "LNG'de uzun vadeli sözleşmelerdeki artış, piyasada ileriye dönük olarak beklenen yüksek belirsizliklere bir yanıt niteliğinde. Bu belirsizlikler öncelikle Avrupa ile Asya Pasifik bölgesi arasında doğal gaz tedarikini güvence altına alma konusundaki potansiyel rekabetten kaynaklanıyor." değerlendirmesine yer verildi.
Uzun vadeli sözleşmelerde mevcut eğilimin ana aktörünün Asya bölgesi olduğuna işaret edilen rapora göre, bölgedeki güçlü talep sürmeye devam edecek.
Geçen yıl imzalanan LNG sözleşmelerinin Avrupa'da yüzde 31'i, Asya-Pasifik bölgesinde ise yüzde 46'sı uzun vadeli olmuştu. Uzun vadeli sözleşmelerin ortalama süresi ise 16 yıl olarak hesaplanıyor.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.