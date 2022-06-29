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Ekonomi

Küresel deniz üstü rüzgar kurulu gücü 56 gigavata yükseldi

Küresel deniz üstü (offshore) kapasitesi geçen yıl sonunda 21,1 gigavat artışla, toplam 56 gigavata ulaştı.

Gülşen Çağatay   | 29.06.2022
Küresel deniz üstü rüzgar kurulu gücü 56 gigavata yükseldi

Ankara

Küresel Rüzgar Enerjisi Konseyi (GWEC) tarafından yayımlanan "Deniz Üstü Rüzgar Raporu 2022" başlıklı rapora göre, 2022 ile 2030 arasında elektrik şebekelerine 260 gigavat daha yeni offshore kapasitesinin ilave edilmesi bekleniyor.

2019'da başlayan ve etkisi halen devam eden yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına rağmen deniz üstü rüzgar enerjisi yatırımlarında yavaşlama olmadı.

Rapora göre, hükümetlerin yenilenebilir enerji kaynak çeşitliğinde önemli yeri olan deniz üstü rüzgar santrallerine daha fazla yatırım yapması bekleniyor.

Deniz üstü rüzgar enerjisi kapasitesine ilave edilen yeni yatırımlarla 2030'da toplam deniz üstü rüzgar enerjisi yatırımlarının toplamda 316 gigavat olacağı hesaplanıyor.

Geçen yıl sonunda ise salgının ekonomileri etkilemesine rağmen küresel deniz üstü kapasitesi 21,1 gigavat artışla, toplam 56 gigavata ulaştı.

Asya pazarı kurulu güçte öncü olurken, bunu Avrupa, Kuzey ve Güney Amerika ülkeleri takip etti.

Raporda değerlendirmelerine yer verilen GWEC Üst Yöneticisi Ben Backwell, 2021 sonunda dünya genelindeki deniz üstü rüzgar kapasitesinin rekor düzeyde artmasının salgın şartlarına rağmen bir başarı olduğunu ifade etti.

Backwell, deniz üstü rüzgar enerjisi sektöründeki büyümenin yeni teknoloji ve yüzen rüzgar santralleri gibi uygulamalarla daha da artacağını kaydetti.

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