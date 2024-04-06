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Ekonomi

Kredi kartında aylık azami akdi faiz yüzde 4,25'e yükseltildi

Kredi kartı işlemlerinde (nakit çekim veya kullanım işlemleri hariç) uygulanacak aylık azami akdi faiz oranı yüzde 3,66'dan yüzde 4,25'e çıkarıldı.

Burhan Sansarlıoğlu  | 06.04.2024 - Güncelleme : 06.04.2024
Kredi kartında aylık azami akdi faiz yüzde 4,25'e yükseltildi

İstanbul

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), kredi kartı aylık azami akdi faiz oranı hesaplama yönteminde değişikliğe gitti.

Söz konusu oranın, aylık referans orana 55 baz puan yerine 114 baz puan eklenerek belirlenmesine karar verildi.

Yeni yönteme göre, hesaplanan aylık azami akdi faiz oranı yüzde 3,66'dan yüzde 4,25’e yükseldi.

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