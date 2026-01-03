Dolar
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul Kongre Merkezi'nde "2025 Yılı İhracat Rakamlarının Açıklanması" programında konuşuyor.
Ekonomi

KOSGEB İş Geliştirme Desteği'ne başvurular başladı

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, 2026'da daha fazla girişimciyi üretime, yeniliğe kazandırmayı hedeflendiklerini belirterek, KOSGEB eliyle girişimcilere 2 milyon liraya kadar destek sağlanacağını bildirdi.

Ayşe Böcüoğlu Bodur  | 03.01.2026 - Güncelleme : 03.01.2026
KOSGEB İş Geliştirme Desteği'ne başvurular başladı

Ankara

Kacır, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundan, KOSGEB Girişimci Destek Programı İş Geliştirme Desteği'ne ilişkin paylaşımda bulundu.

Girişimcilere 2 milyon liraya kadar destek sağlanacağını belirten Kacır, şunları ifade etti:

"KOSGEB'in Girişimci Destek Programı İş Geliştirme Desteği ile imalat, bilişim, bilimsel araştırma alanlarında faaliyet gösteren girişimcilerimizin, personel yazılım makine-teçhizat ve kalıp hizmet alımı giderlerine katkı sunuyoruz. 2025 yılında 1699 proje için 2,4 milyar lira destekleme kararı aldık. 2026'da daha fazla girişimcimizi üretime, yeniliğe ve güçlü bir geleceğe taşımayı hedefliyoruz."

Söz konusu destek için bugün başlayan başvurular 31 Ocak'a kadar devam edecek, detaylı bilgiye "kosgeb.gov.tr" adresinden ulaşılabilecek.

