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Ekonomi

KOSGEB, girişimci ve KOBİ'ler konusundaki deneyimlerini Angola ile paylaşacak

Türkiye ve Angola arasında imzalanan KOBİ'lere yönelik mutabakat zaptı kapsamında KOSGEB, KOBİ ve girişimcilerin ekonomik ve sosyal kalkınmadaki paylarını artırma konusundaki bilgi ve tecrübelerini Angola Mikro, INAPEM ile paylaşacak.

Sevgi Ceren Gökkoyun   | 28.07.2021
KOSGEB, girişimci ve KOBİ'ler konusundaki deneyimlerini Angola ile paylaşacak

Ankara

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Angola Cumhurbaşkanı Joao Manuel Gonçalves Lourenço'nun dün Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde baş başa ve heyetler arası gerçekleştirdikleri görüşmelerin ardından iki ülke arasında çeşitli anlaşmalar imza altına alındı.

Bu kapsamda, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank ile Angola Ekonomi ve Planlama Bakanı Sergio de Sousa Mendes dos Santos, KOSGEB ile INAPEM arasındaki mutabakat zaptına imza attı. İmza töreninde KOSGEB Başkanı Hasan Basri Kurt da hazır bulundu.

AA muhabirinin edindiği bilgiye göre, Erdoğan ile Lourenço'nun huzurunda imzalanan mutabakat zaptı çerçevesinde, iki ülke KOBİ'leri arasındaki ekonomik ve ticari iş birliği geliştirilecek.

Bu kapsamda, KOSGEB, KOBİ ve girişimcilerin yenilikçi, teknolojik ve rekabetçi bir yapıya ulaşmalarını sağlayarak ekonomik ve sosyal kalkınmadaki paylarını artırma konusundaki bilgi ve tecrübelerini INAPEM ile paylaşacak.

Uzman değişimi yapılabilecek

KOBİ'lere ve girişimcilere yönelik eğitim programları düzenlenebilecek, KOBİ destek mekanizmalarına ilişkin iyi uygulamaların paylaşılması amacıyla uzman değişimi programları gerçekleştirilebilecek.

İki ülke KOBİ'lerinin karşılıklı ticaret hacimlerinin artırılması amacıyla karşılıklı iş gezileri düzenlenebilecek, KOSGEB ve INAPEM bölgelerindeki KOBİ'lerle ilgili iş fırsatlarına ilişkin birbirlerini bilgilendirebilecek.

Yurt dışında 90 kurumla iş birliği

KOSGEB'in, INAPEM ile imzaladığı mutabakat zaptı ile yurt dışında iş birliği yaptığı kurum sayısı 90'a yükseldi.

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