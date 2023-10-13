Dolar
27.80
Euro
29.27
Altın
1,887.43
ETH/USDT
1,544.00
BTC/USDT
26,763.00
BIST 100
8,107.85
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
İsrail polisi Filistinlilerin Eski Şehir ve Mescid-i Aksa'ya girişlerine engel oluyor Mescid-i Aksa'dan yayındayız Mescid-i Aksa'dan yayındayız
logo
Ekonomi, Yaşam, insana dair

KOSGEB desteğiyle işlediği fındığı kendi markasıyla pazarlıyor

Ordu'nun Altınordu ilçesinde oturan 23 yaşındaki Cemre Şen, babasının tavsiyesi üzerine kurduğu imalathanede işlediği fındığı kendi markasıyla piyasaya sürüyor.

Hayati Akçay  | 13.10.2023 - Güncelleme : 13.10.2023
KOSGEB desteğiyle işlediği fındığı kendi markasıyla pazarlıyor Fotoğraf: Hayati Akçay/AA

Ordu

Cemre Şen, İstanbul Gelişim Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesinden mezun olduktan sonra babasının rahatsızlığı nedeniyle memleketine döndü.

Babasının tavsiyesi üzerine fındık kırma, kavurma ve paketleme hakkında araştırma yapan Şen, 2 yıl önce hazırladığı projeyle başvurduğu Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığından (KOSGEB) 100 bin lira destek aldı.

Bu destekle Yeni Mahalle'de imalathane kuran Şen, fındık kırma, kavurma, ezme ve vakum makineleri aldı. Üretim ve satış üzerine kurduğu işletmede 6 ev kadınına istihdam sağlayan Şen, yaklaşık 2 yıldır ürettiği fındık ezmesi ve kavrulmuş fındığı "Baba" markasıyla pazarlıyor.

Çevredeki çiftçilere de ürün işleme hizmeti veren Şen, ikinci şubesini açmaya hazırlanıyor.

Cemre Şen, AA muhabirine, babasının Kovid-19'u ağır geçirdiğini ve uzun süre yoğun bakımda tedavi gördüğünü söyledi.

Tedavisinin ardından sağlığına kavuşan babasının kendisine iş konusunda öneride bulunduğunu anlatan Şen, yapabileceğine inandığı işe yönelik araştırmaları sonucu KOSGEB'den destek aldığını ifade etti.

İşletmesinde günlük yarım ton fındığı işleyebildiklerini aktaran Şen, hedefinin şube sayısını artırıp onlarca kadına iş imkanı sunmak olduğunu vurguladı.

Cemre Şen, bu işi yapmak isteyenlere tavsiyelerde bulunarak, "Özellikle ev hanımlarının çok rahatlıkla ve severek yapabileceği bir iş bu. Devletimiz zaten gerekli desteklemeleri yapıyor." dedi.

Yeni Mahalle Muhtarı Elvan Alan Bektaş da Cemre Şen'in büyük cesaret göstererek bu sektörde hizmet verdiğini belirterek, "Cemre Hanım diğer kadınlara örnek olacak çalışma yaptı. Kendisi başarılı da oldu. Girişimci kadınların sayısının arttığını görmekten çok mutlu oluyoruz." diye konuştu.


Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Fransa Cumhurbaşkanı Macron ile görüştü
Gazzeli siviller için Türkiye'nin insani yardımlarını taşıyan ilk uçak Mısır'a iniş yaptı
Osmaniye Sumbas'ta yapımı süren 190 deprem konutunun aralıkta teslimi planlanıyor
Ankara'nın başkent oluşunun 100. yılı etkinliklerle kutlanıyor
Vuslat Derneği’nden Gazze’deki yakıt ve tıbbi malzeme ihtiyacı için acil yardım kampanyası

Benzer haberler

KOSGEB desteğiyle işlediği fındığı kendi markasıyla pazarlıyor

KOSGEB desteğiyle işlediği fındığı kendi markasıyla pazarlıyor

Tescilli Kabataş helvası Ordulu kadınlara gelir kapısı oldu

Erzurum'un tescilli lezzetlerini Türkiye'nin dört bir yanına pazarlıyor

Wushu Milli Takımı, Dünya Şampiyonası'na hazırlanıyor

Wushu Milli Takımı, Dünya Şampiyonası'na hazırlanıyor
Sakarya'da alternatif ürün aronyanın hasadı devam ediyor

Sakarya'da alternatif ürün aronyanın hasadı devam ediyor
Giresun'da kadınlar devlet desteğiyle kurdukları tesisle kendi işlerinin patronu oldu

Giresun'da kadınlar devlet desteğiyle kurdukları tesisle kendi işlerinin patronu oldu
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet