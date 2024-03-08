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Ekonomi

KOSGEB, bu yıl 8 binden fazla kadının işletme kurmasını destekleyecek

Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı (KOSGEB) tarafında bu yıl 8 bin 250 kadın girişimcinin işletme kurmasının desteklenmesi öngörülüyor.

Ayşe Böcüoğlu Bodur  | 08.03.2024 - Güncelleme : 08.03.2024
KOSGEB, bu yıl 8 binden fazla kadının işletme kurmasını destekleyecek Fotoğraf: Özkan Bilgin/AA

Ankara

AA muhabirinin 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla derlediği bilgiye göre, Başkanlık, kadın girişimcilere yönelik destek ve eğitimlerini sürdürüyor.

KOSGEB tarafından "İleri ve Geleneksel Girişimci Destekleri" kapsamında kadınlara, program için belirlenen destek tutarlarına ilave 5 bin lira katkı sağlanıyor.

Kadın istihdamının artırılması amacıyla İşletme Geliştirme Destek Programı-Nitelikli Personel İstihdam Desteği de uygulanıyor. Bu kapsamda istihdam edilen kadınlar için destek oranına ilave yüzde 20 ekleniyor.

KOSGEB KOBİ Finansman Destek Programı kapsamında işletme ve makine teçhizat kredilerinde üst limit 50 bin lira olarak uygulanıyor. Söz konusu kredi üst limiti, girişimcinin kadın olması durumunda 70 bin liraya yükseltiliyor.

Kadınların kendi imkanlarıyla gelir elde etmeleri konusunda bilinçlendirilmeleri, iş gücüne kazandırılmaları ve kadınlar arasında girişimcilik kültürünün geliştirilmesi amacıyla 81 ilde kadın girişimciliğini tanıtmaya ve teşvik etmeye yönelik faaliyetler de gerçekleştiriliyor.

Başkanlık, yürüttüğü programlarla geçen yıl 8 bin 131 kadın girişimcinin işletme kurmasına destek oldu. Söz konusu sayının bu yıl 8 bin 250'ye çıkarılması öngörülüyor. Bu yıl kadınların girişimcilik destekleri içinde aldığı payın da yüzde 26,5'e çıkarılması hedefleniyor.

Girişimcilik eğitimlerine katılarak katılım belgesi almaya hak kazanan kadın sayısı geçen yıl 49 bin 283 oldu.

Bu faaliyetlere ilave olarak 2012 yılından bu yana her yıl KOBİ ve Girişimcilik Ödülleri'nde farkındalık oluşturmak ve kadın girişimcileri teşvik etmek amacıyla "Yılın Kadın Girişimcisi Ödülü" veriliyor.

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