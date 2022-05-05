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Ekonomi

Korumalı iş yerlerine geçen yıl 670 bin lira ödenek aktarıldı

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, "Korumalı iş yerlerinin kurulmaya başlandığı 2016 yılından bugüne kadar bu iş yerlerinde çalışan engelli bireyler için toplam 2 milyon 276 bin lira destekte bulunduk." ifadelerini kullandı.

Yasemin Kalyoncuoğlu   | 05.05.2022
Korumalı iş yerlerine geçen yıl 670 bin lira ödenek aktarıldı

Ankara

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, zihinsel ve ruhsal engelli vatandaşların özel sektörde istihdamını desteklemek amacıyla hayata geçirilen korumalı iş yerlerine, geçen yıl 670 bin lira, kurulmaya başlandıkları 2016'dan bugüne kadar ise toplam 2 milyon 276 bin lira destek verdiklerini bildirdi.

Yanık, yaptığı yazılı açıklamada, iş yerlerinin, devlet desteği alabilmesi için belirtilen özelliklere sahip asgari 5 engelliyi istihdam etmesi gerektiğini anımsatarak, korumalı iş yerlerinin, zihinsel ve ruhsal engelli vatandaşların, özel sektör ile iş birliğinde ilgi, yetenek ve becerilerine odaklanarak istihdam edilmelerini ve uzun süreli iş hayatında kalmalarını sağladığını vurguladı.

Derya Yanık, "En az 5 zihinsel veya ruhsal engelli bireyin çalıştığı ve engelli bireylerin sayısının toplam işçi sayısına oranı yüzde 50'den az olmayan iş yerinin işvereni, korumalı iş yeri statüsünü kazanmak için Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğümüze başvuruda bulunabiliyor." ifadesini kullandı.

Bakanlık olarak 2021 yılında korumalı iş yerlerine her bir engelli çalışanı için aylık 991,69 lira destek sağlandığını aktaran Yanık, 2022 yılının ilk 6 ayı için bu desteği 1298 liraya yükselttiklerini belirterek, şunları kaydetti:

"Bakanlığımız tarafından geçtiğimiz yıl engellilerimiz için korumalı iş yerlerine 670 bin lira ödenek aktarıldı. Ayrıca korumalı iş yerlerinin kurulmaya başlandığı 2016 yılından bugüne kadar bu iş yerlerinde çalışan engelli bireyler için toplam 2 milyon 276 bin lira destekte bulunduk."

Korumalı iş yeri nedir?

Korumalı iş yeri, iş gücü piyasasına kazandırılmaları güç olan zihinsel veya ruhsal engelli bireylere istihdam oluşturmak amacıyla devlet tarafından teknik ve mali yönden desteklenen ve çalışma ortamı özel olarak düzenlenen iş yeri olarak tanımlanıyor.

Korumalı iş yerlerinde, en az yüzde 40 oranında zihinsel veya ruhsal engeli olanlar çalışabiliyor. Korumalı iş yerinde belirtilen özelliklere sahip en az 5 engellinin çalışması gerekiyor.

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