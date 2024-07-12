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Ekonomi

Koroplast firması hakkında rekabet soruşturması açıldı

Rekabet Kurulu, pişirme, saklama ve temizlik ürünleri alanında faaliyet gösteren Koroplast Temizlik ve Ambalaj Ürünleri Sanayi ve Dış Ticaret AŞ hakkında soruşturma açılmasını kararlaştırdı.

Serhat Tutak  | 12.07.2024 - Güncelleme : 12.07.2024
Koroplast firması hakkında rekabet soruşturması açıldı

Ankara

Rekabet Kurumunun internet sitesinde yer alan duyuruya göre, pişirme, saklama ve temizlik ürünlerinin satışı ve dağıtımı alanlarında faaliyet gösteren Koroplast Temizlik ve Ambalaj Ürünleri Sanayi ve Dış Ticaret AŞ'nin kendisinden ürün alıp satan marketlerin raf fiyatlarını belirlemek suretiyle Rekabetin Korunması Hakkında Kanun'u ihlal ettiği iddiasıyla yürütülen ön araştırma karara bağlandı.

Ön araştırmada elde edilen bilgi, belge ve tespitleri değerlendiren Kurul, bulguları yeterli bularak söz konusu firma hakkında soruşturma açılmasına karar verdi.

Öte yandan, Kurulca alınan soruşturma kararları, hakkında soruşturma açılan teşebbüslerin ya da teşebbüs birliklerinin Kanun'u ihlal ettiği ve yaptırım ile karşı karşıya kaldıkları veya kalacakları anlamına gelmiyor.




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