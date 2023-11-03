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Ekonomi

KOBİ'lere sağlanan destek deprem bölgesinde toparlanma sürecini hızlandıracak

Kahramanmaraş merkezli depremlerin etkilediği illerdeki KOBİ'lere yönelik destek paketinin afet bölgesindeki toparlanma sürecini hızlandırması ve ticari hayattaki hareketliliği artırması bekleniyor.

Mert Davut  | 03.11.2023 - Güncelleme : 03.11.2023
KOBİ'lere sağlanan destek deprem bölgesinde toparlanma sürecini hızlandıracak

Ankara

6 Şubat'ta meydana gelen afetin yaralarını sarmaya çalışan bölgedeki ticaret ve sanayi odalarının başkanları, AA muhabirine, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından açıklanan desteklerin memnuniyet verici olduğunu söyledi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında hafta başında yapılan kabine toplantısında, depremzede KOBİ'lere yönelik destek paketinin devreye alınması kararlaştırılmıştı. Bu kapsamda, işletme başına 200 bin lira ile 750 bin lira arasında değişen tutarlarda faizsiz kredi sağlanması kararlaştırıldı. Dünya Bankası finansmanının da kullanılacağı program kapsamında destek az, orta ve ağır hasarlı işletmeler için farklı kademelerde kullandırılacak. İşletmenin bulunduğu il, hasar durumu ve işletme ölçeğine göre artacak. Sıfır faizli desteğin ilk 2 yılı geri ödemesiz olacak, üçüncü yılda 3 eşit taksitte geri ödeme tamamlanacak.

Malatya Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Oğuzhan Ata Sadıkoğlu, sağlanacak bu desteklerin önemine dikkati çekti. Üyelerinin yaşanan felaket sonrası toparlanabilmek adına çaba gösterdiklerini belirten Sadıkoğlu, bu noktada en büyük beklentinin finansmana erişimde kolaylık sağlanması olduğunu bildirdi.

Taleplerini gerek bakanlara doğrudan gerekse basın yoluyla dile getirdiklerini anımsatan Sadıkoğlu, şöyle konuştu:

"Cumhurbaşkanımız tarafından açıklanan faizsiz kredi paketinin toparlanma sürecindeki üyelerimiz için ciddi bir kaynak ve destek olacağını düşünüyoruz. Deprem sadece fiziki hasar alan firmaları değil, tüm üyelerimizi doğrudan veya dolaylı yoldan etkiledi. Bizler desteklerin ayrım gözetilmeksizin yapılması konusundaki talebimizi bakanlarımıza iletmiştik. Nitekim açıklanan destek paketinden hasarsız firmaların da yararlanabileceği ifade edildi. Bu yöndeki talebimizin de olumlu karşılanmasından memnuniyet duyduk. Sayın Cumhurbaşkanımız ile Sanayi ve Teknoloji Bakanımıza tüm üyelerimiz adına teşekkür ediyorum."

"Yaralarımızı sarmak için önemli"

Kahramanmaraş Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Mustafa Buluntu da bölgedeki işletmelerin güçlendirilmesi yolunda sağlanan desteklerin önemli olduğunu dile getirdi. Buluntu, "KOBİ'ler için 750 bin liraya kadar Dünya Bankası finansmanlı destek yaralarımızı sarmak için memnuniyet vericidir." ifadesini kullandı.

Proje kapsamında KOBİ'lerin iyileşmesi ve iş sürekliliğinin sağlanması amacıyla kredi desteği verileceğine dikkati çeken Buluntu, başvuruların KOSGEB internet sayfası üzerinden yapılabileceğini kaydetti.

Buluntu, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Depremde hasar almamış ama ticari kaybı olan işletmelerimizin de desteklerden faydalanması gerekliliğini dile getirmiştik. Girişimlerimiz olumlu sonuçlandı. Diğer yandan 'Türkiye Yüzyılı'nı hep birlikte inşa edebilmemiz, geleceğe umutla bakabilmemiz açısından alınan bu karar, afetin yaralarını sararken ülkemizi deprem başta olmak üzere tüm risklere karşı daha dirençli hale getirme yönünde umut vericidir."

Antakya'da "özel afet bölgesi" beklentisi

Antakya Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Hikmet Çinçin, Hatay'daki yıkımın diğer deprem bölgelerinden daha fazla olduğunu söyledi.

Toplam can ve iş yeri kaybının çoğunluğunun Hatay'da olduğuna dikkati çeken Çinçin, bu bakımdan sağlanan ve sağlanacak desteklerin önem taşıdığını ifade etti.

Çinçin, "KOSGEB kredilerinin artırılması ve Antakya'nın 6. derece teşvik kapsamına alınması güzel adımlar ve ümit verici. Antakya merkezi özel afet bölgesi ilan edilirse yaralarımızı çok daha hızlı sarabiliriz." dedi.

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