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Ekonomi

Kırsal mahallede kurulan fabrikadan 5 ülkeye medikal ürün ihracatı

Konya'nın Beyşehir ilçesinde av tüfeği üretimiyle adından söz ettiren Huğlu Mahallesi'nde kurulu bir firma, çoğunluğu ithalata dayalı medikal ve dental sektöründe diş protezi ve cerrahide kullanılan aletleri üretiyor.

Abdullah Doğan   | 27.11.2021
Kırsal mahallede kurulan fabrikadan 5 ülkeye medikal ürün ihracatı Fotoğraf: Abdullah Doğan/AA

Konya

Konya'nın Beyşehir ilçesinde av tüfeği üretimiyle adından söz ettiren Huğlu Mahallesi'nde kurulu bir firma, üretimini yaptığı diş protezi ve cerrahide kullanılan el aletlerini 5 ülkeye gönderiyor.

Dünyada 5 milyar doları bulan implant pazarında yerli üretimdeki payı artırmak için Ar-Ge ve tasarım çalışması yapan DOME AŞ, Beyşehir'in Huğlu Mahallesi'nde kurduğu fabrikada yılda 75 bin adet diş implantı parçası ve cerrahi alet üretiyor.

Firmanın yönetim kurulu başkanı İrfan Usta, AA muhabirine, implantta iki yıldır kendi markalarıyla üretim yaptıklarını söyledi.

İmplantta, belgelendirme ve sertifikasyon işlemini tamamladıklarını belirten Usta, "İnşallah 2022'nin başında da implant ihracatına başlayacağız. Almanya, İran ve Kosova'nın da olduğu 5 ülkeye el aletleri ve protez parçaları ihraç ediyoruz. Bu sayıyı daha da artırmayı hedefliyoruz." dedi.

Avrupa, Orta Doğu ve Balkan ülkelerinde pazar arayışlarında bulunduklarını dile getiren Usta, "Dental, implant, protez ve cerrahisinde kullanılan el aletlerini üretiyoruz. İmalatımız yüksek teknoloji ürün sınıfında yer alıyor. Türkiye'de bu sektöre ilk girenlerdeniz. Sonrasında yeni üreticiler girdi. Ülkemizde 30'a yakın firma yer alıyor. Yerli üretim, kullanımın yüzde 20-30'unu karşılıyor. Dental implant üreticileri olarak yüksek miktardaki ithalatın ciddi şekilde önüne geçtik. İhracatı da artırarak büyümeye devam ediyoruz. " diye konuştu.

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