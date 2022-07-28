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Ekonomi

Kırsal kalkınmada imalat sanayi yatırımcılarına KDV istisnası

Kırsal Kalkınma Yatırımlarının Desteklenmesi Programı kapsamında yürütülen projelerde imalat sanayi yatırımcılarına yüzde 50 hibe desteğine ilaveten KDV istisnasından da yararlanma imkanı getirildi.

Mustafa Çalkaya   | 28.07.2022
Kırsal kalkınmada imalat sanayi yatırımcılarına KDV istisnası

Ankara

Kırsal Kalkınma Yatırımlarının Desteklenmesi Programı (KKYDP) kapsamındaki projelerde imalat sanayi yatırımcılarına yüzde 50 hibe desteğine ilaveten KDV istisnasından da yararlanma imkanı getirildi.

AA muhabirinin Tarım ve Orman Bakanlığından edindiği bilgiye göre, Kırsal Kalkınma Destekleri Kapsamında Tarıma Dayalı Ekonomik Yatırımlar ve Kırsal Ekonomik Altyapı Yatırımlarının Desteklenmesine İlişkin Kararda yapılan değişiklikle kırsal yatırımların cazibesi artırıldı.

Program kapsamında, tarımsal ürün işleme, depolama, paketleme gibi ekonomik yatırım projelerine yüzde 50 hibe desteği sağlanırken sanayi sicil belgesi bulunan KDV mükelleflerinin imalat sanayisinde kullanacağı yeni makina ve teçhizat alımlarına da 31 Aralık 2022 tarihine kadar KDV istisnası getirilmişti.

KKYDP kapsamında yüzde 50 hibe desteği sağlanan imalat sanayi yatırımcılarından, sanayi sicil belgesine sahip olanlar KDV istisnasından yararlanamamakta ve mağduriyetler oluşmaktaydı. Yapılan değişiklikle bu yatırımcıların KDV istisnasından da yararlanması imkanı sağlandı. Düzenlemeyle KKYDP ekonomik yatırım projeleri kapsamında imalat sanayi yatırımcılarından, sanayi sicil belgesine sahip olanlar, proje kapsamına alacakları makina ve teçhizat teslimlerinde yüzde 50 hibe desteğine ilaveten yüzde 18 KDV istisnasından da yararlanacak.

Kırsal kalkınma yatırımlarının cazibesini artırması beklenen düzenleme, özellikle Avrupa Birliği'nin kırsal kalkınma fonlarından (IPARD) yararlanamayan illerde önemli bir destek aracı olacak.

Bakanlıkça sağlanan kaynak açısından bir değişiklik olmayacak ancak yatırımcılar KDV ödemeyeceği için daha az ayni katkı/öz sermaye ile projesini tamamlayabilecek.

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