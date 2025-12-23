Dolar
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Bakü'de MÜSİAD Azerbaycan Şubesi Genel Kurulu'nda konuşuyor
logo
Ekonomi

KGM'nin işlettiği köprü ve otoyollarda ücretlerin yeniden değerleme oranında artırılması planlanıyor

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Karayolları Genel Müdürlüğünün (KGM) işlettiği köprü ve otoyollarda ücretlerin yeni yılda yeniden değerleme oranında (yüzde 25,49) artırılmasının planlandığını bildirdi.

Ayşe Böcüoğlu Bodur  | 23.12.2025 - Güncelleme : 23.12.2025
KGM'nin işlettiği köprü ve otoyollarda ücretlerin yeniden değerleme oranında artırılması planlanıyor

Ankara

Uraloğlu, katıldığı bir televizyon programında, yeni yılda köprü ve otoyollardan geçiş için alınacak ücretlere ilişkin bilgi verdi.

📲 Artık haberler size gelsin
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.

🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı

Türkiye'deki otoyolların yaklaşık yarısının KGM tarafından işletildiğini belirten Uraloğlu, şunları kaydetti:

"KGM'nin işlettiği otoyollardan geçiş için alınacak ücreti artırmadaki yaklaşımımız yeniden değerleme oranı. Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı ile Hazine ve Maliye Bakanlığı'mız yeniden değerleme oranını yayınladı, artışı o oranda yapmayı öngörüyoruz. Diğer yap-işlet-devret modeliyle yapılan otoyollarda ise sözleşmedeki durumumuza bakacağız. Çünkü onlar doğrudan yabancı para birimleriyle ilişkilendirildiği için ona bakacağız. Bazen yüzde 10 düzenleme yapabiliriz. Yeniden değerleme oranı yine elimizde olacak. Bir de enflasyon geçen seneden bugüne ne oldu, ona bakarız. Ayrıca mutlaka enflasyonun ulaşımı etkileyen miktarı ne kadardır, bunları dikkate alarak bir düzenleme yaparız."

Yeniden değerleme oranı yüzde 25,49

Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği, Resmi Gazete'nin 27 Kasım 2025 tarihli sayısında yayımlanmıştı. Bu kapsamda yeniden değerleme oranı 2025 yılı için yüzde 25,49 olarak belirlenmiş ve 2026 yılı itibarıyla vergi, harç ve cezaların yeniden değerleme oranı doğrultusunda artacağı belirtilmişti.

