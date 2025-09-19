Dolar
logo
Ekonomi

Kesinleşen vergi ve ceza borçları olan mükelleflerin listeleri açıklanacak

Hazine ve Maliye Bakanlığı, kesinleşen vergi ve ceza borçları ile vadesi geçtiği halde ödenmemiş vergi ve ceza borçları bulunan mükelleflerin listelerini açıklayacak.

Mehmet Can Toptaş  | 19.09.2025 - Güncelleme : 19.09.2025
Kesinleşen vergi ve ceza borçları olan mükelleflerin listeleri açıklanacak

Ankara

Hazine ve Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığının (GİB) Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Tebliğle, kesinleşen vergi ve cezalarla vadesi geçtiği halde ödenmemiş vergi ve ceza tutarlarının açıklanmasına ilişkin usul ve esaslar belirlendi.

GİB'den edinilen bilgiye göre, açıklama kapsamına her bir vergi dairesine 5 milyon lira ve üzeri borcu olan veya bu tutar ve üzerinde kesinleşen vergi ve cezası bulunan mükellefler alınacak.

Bu çerçevede, bu yıl 1-15 Aralık'ta Türkiye genelindeki vergi dairelerinde, 16-30 Aralık'ta da GİB'in internet sitesinde mükellef bilgilerini içeren listeler yayımlanacak.

Tebliğe göre iki listeyle açıklama yapılacak. Borçlu olanlara ilişkin listelerde 31 Aralık 2024 tarihi itibarıyla vadesi geldiği halde 27 Kasım 2025 tarihi itibarıyla ödenmemiş vergi ve cezalar yer alacak.

Diğer listede ise borçlu olup olmadığına bakılmaksızın haklarında vergi incelemesi veya takdir komisyonu kararlarına göre vergi ve ceza hesaplanan (tarh edilen) mükelleflerden vergi ve ceza tarhiyatları 1 Haziran 2024 ile 31 Mayıs 2025 tarihleri arasında kesinleşenler ilan edilecek.

Mücbir sebep hali devam eden mükellefler kapsam dışında

Düzenlemeyle, 6 Şubat 2023'teki Kahramanmaraş merkezli depremler nedeniyle mücbir sebep hali devam eden mükelleflerin borçları açıklama kapsamı dışında tutulacak.

