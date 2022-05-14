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Ekonomi

Kayseri'den Hollanda'ya seramik zırh malzemeleri ihraç edilecek

Kayseri Ticaret Odası ile Kayseri Sanayi Odası öncülüğünde kurulan İleri Malzemeler Teknoloji AŞ, Hollanda'dan bir firmayla seramik zırh malzemelerinin temini ve çeşitli zırh ürünlerinin Türkiye'de üretilmesini içeren iş birliği anlaşması imzaladı.

Ergün Haktanıyan   | 14.05.2022
Kayseri'den Hollanda'ya seramik zırh malzemeleri ihraç edilecek

Kayseri

KİM Teknoloji AŞ'den yapılan yazılı açıklamaya göre, Hollandalı TenCate Advanced Armor ile seramik zırh malzemelerinin temini ve çeşitli zırh ürünlerinin Türkiye'de üretilmesi için anlaşıldı.

Anlaşma kapsamında KİM Teknoloji, TenCate Advanced Armor'a, yüzde 100 yerli ham madde kullanarak ve kendi özgün reçeteleriyle ürettiği seramik zırh malzemelerini teslim edecek.

Anlaşma dolayısıyla mevcut üretim hat kapasitesini yüzde 25 artan firma, 65 yeni personel almayı planlıyor.

Ürün teslimatı, bu yılın son çeyreğinde başlayacak.

Açıklamada görüşlerine yer verilen KAYSO Başkanı ve KİM Teknoloji AŞ Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Büyüksimitci, şunları kaydetti:

"KİM Teknoloji'yi kurarken önümüze koyduğumuz hedeflerden biri, Türkiye'de üretilmeyen kritik malzemeleri, yerli ham maddeler ve özgün reçeteler kullanarak üretmek ve bunları, nihai ürün üreten yerli ve yabancı firmalara sağlamaktı. Bu kritik malzemeler arasında balistik koruma amaçlı kullanılan seramik zırh malzemeleri de bulunuyor. KİM Teknoloji olarak yerli ve yabancı tüm üreticilere eşit mesafedeyiz ve hepsinin ihtiyaçlarını karşılamaya hazırız. Kendi nihai zırh çözümleri olan bir firma olmak istemiyoruz. Nitekim TenCate Advanced Armor ile yaptığımız iş birliği de bu yaklaşımımıza uygun olarak, onlar adına üretim yapmayı kapsıyor. Diğer bir deyişle, üretim hattımızdan KİM Teknoloji markalı değil, TenCate Advanced Armor markalı ürünler çıkacak. Yerli ve yabancı firmalarla benzer modellerle iş birliği yapmaya ve hizmetlerimizi sunmaya, önümüzdeki dönemde de devam edeceğiz."

Büyüksimitci, kuruluş hedeflerinin ihracat olduğunu belirterek, Savunma Sanayi Başkanlığının, yabancı firmalarla Türkiye'ye katma değer sağlayan iş birliklerini desteklediğini kaydetti.

KAYSO ve KTO'nun yanı sıra Kayseri merkezli 11 firmanın ortaklığıyla kurulan firmada ileri malzemeler, elektronik seramikler, ileri balistik sistemler, seramik matris kompozitler ve özel sensörler üretiliyor.

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