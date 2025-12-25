Katılım finans kuruluşlarının muhasebe standartlarına ilişkin esaslar düzenlendi
Katılım finans sektöründe varlıkların ve işletmenin kontrolünün belirlenmesi ve yatırım havuzları arasında varlıkların transferi gibi alanlara ilişkin usul ve esaslar belirlendi.
Ankara
Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumunun konuya ilişkin Kurul kararları, Resmi Gazete'de yayımlandı.
Kararlarla bir katılım finans kuruluşunun bir varlık ya da işletme üzerinde kontrol sahibi olup olmadığının ve kontrolünün hangi şartlar altında gerçekleştiğinin değerlendirilmesine yönelik ilkeler tespit edildi.
Ayrıca söz konusu kuruluşlar nezdinde yatırım yapılan yatırım hesapları ve benzeri araçlar gibi öz kaynak benzeri olarak sınıflandırılan araçlara ilişkin finansal raporlama esasları belirlendi.
Kararlarla, yönetilen bilanço dışı varlıklara ve farklı yatırım havuzları arasında gerçekleştirilen varlık transferlerine ilişkin uygulanacak finansal raporlama ilkeleri de düzenlendi.
Katılım finans sektöründe varlıkların ve işletmenin kontrolünün belirlenmesine ilişkin Kurul kararı bugünden itibaren yürürlüğe girerken, diğer Kurul kararları 1 Ocak 2026 veya sonrasında başlayan hesap dönemlerinde uygulanacak.