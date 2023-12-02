Dolar
28.90
Euro
31.47
Altın
2,071.51
ETH/USDT
2,097.30
BTC/USDT
38,729.00
BIST 100
8,026.27
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Beşiktaş Kulübü Başkanı Ahmet Nur Çebi, BJK Emlakjet Spor Kompleksi'nde siyah-beyazlı kulübün olağan idari ve mali genel kurulunda konuşuyor.
logo
Ekonomi

Kasımda en fazla ihracatı otomotiv endüstrisi gerçekleştirdi

Otomotiv endüstrisi, geçen ay en fazla ihracat yapan sektör oldu.

Burhan Sansarlıoğlu  | 02.12.2023 - Güncelleme : 02.12.2023
Kasımda en fazla ihracatı otomotiv endüstrisi gerçekleştirdi

İstanbul

Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) verilerine göre, geçen ay 3 milyar 172 milyon 87 bin dolarlık ihracata imza atan otomotiv endüstrisini, 2 milyar 878 milyon 850 bin dolarla kimyevi maddeler ve mamulleri, 1 milyar 432 milyon 47 bin dolarla hazır giyim ve konfeksiyon sektörü takip etti.

Kasım ayında geçen yılın aynı dönemine göre en fazla ihracat artışı yüzde 372 ile gemi yat ve hizmetlerinde gerçekleşti.

Geçen ay, Türkiye'nin toplam ihracatının yüzde 70,4'ünü gerçekleştiren sanayi grubunda yüzde 5 artışla 16 milyar 204 milyon 542 bin dolarlık ihracat yapıldı.

Toplam ihracatın yüzde 14,5'ini oluşturan tarım grubunda yüzde 0,8 yükselişle 3 milyar 342 milyon 917 bin dolarlık, yüzde 2,1 pay alan madencilik grubunda yüzde 4 azalışla 483 milyon 272 bin dolarlık ihracat gerçekleşti.

En fazla ihracat Almanya'ya yapıldı

Kasım ayında en fazla ihracat yapılan ülkeler sıralamasında zirvede 1 milyar 512 milyon 403 bin dolarla Almanya yer alırken, onu, 1 milyar 124 milyon 219 bin dolarla Birleşik Arap Emirlikleri, 1 milyar 67 milyon 992 bin dolarla ABD takip etti.

Geçen ay en çok ihracat yapan ilk 3 il sırasıyla 8 milyar 719 milyon 808 bin dolarla İstanbul, 1 milyar 654 milyon 667 bin dolarla Kocaeli, 1 milyar 493 milyon 704 bin dolarla Bursa oldu.

TİM verilerine göre, sektörel bazda 2022 ve 2023'ün kasım ayı ve son 12 aylık ihracat rakamları, yüzdesel değişimler ve toplam içindeki paylar şöyle (bin dolar):


1 - 30 KASıMSON 12 AYLIK
SEKTÖRLER20222023Değişim ('23/'22)Pay(23) (%)2021 - 20222022 - 2023Değişim ('23/'22)Pay(23) (%)
I. TARIM3.316.9583.342.9170,814,533.996.83935.247.0943,713,8
A. BİTKİSEL ÜRÜNLER2.199.1072.345.2106,610,221.485.41123.649.69310,19,2
Hububat, Bakliyat, Yağlı Tohumlar ve Mamulleri 1.072.8801.196.24511,55,211.287.51512.398.1939,84,8
Yaş Meyve ve Sebze 354.076396.42212,01,72.946.4153.419.46716,11,3
Meyve Sebze Mamulleri 231.120230.440-0,31,02.471.8792.406.893-2,60,9
Kuru Meyve ve Mamulleri 167.763181.5798,20,81.593.0461.586.750-0,40,6
Fındık ve Mamulleri 223.770214.799-4,00,91.791.1601.831.1452,20,7
Zeytin ve Zeytinyağı 64.22448.204-24,90,2431.641936.150116,90,4
Tütün 75.18268.185-9,30,3826.831934.84913,10,4
Süs Bitkileri ve Mamulleri10.0929.334-7,50,0136.923136.247-0,50,1
B. HAYVANSAL ÜRÜNLER355.408307.282-13,51,34.118.7513.532.551-14,21,4
Su Ürünleri ve Hayvansal Mamuller355.408307.282-13,51,34.118.7513.532.551-14,21,4
C. AĞAÇ VE ORMAN ÜRÜNLERİ762.444690.426-9,43,08.392.6788.064.850-3,93,2
Mobilya, Kağıt ve Orman Ürünleri762.444690.426-9,43,08.392.6788.064.850-3,93,2
II. SANAYİ15.435.79816.204.5425,070,4186.479.222181.212.567-2,870,8
A. TARIMA DAYALI İŞLENMİŞ ÜRÜNLER1.272.0521.193.846-6,15,215.293.38514.278.576-6,65,6
Tekstil ve Hammaddeleri842.533802.375-4,83,510.485.0799.592.926-8,53,7
Deri ve Deri Mamulleri 173.112124.422-28,10,52.032.5271.927.484-5,20,8
Halı 256.407267.0494,21,22.775.7792.758.167-0,61,1
B. KİMYEVİ MADDELER VE MAM.2.572.2712.878.85011,912,533.298.65630.564.273-8,211,9
Kimyevi Maddeler ve Mamulleri 2.572.2712.878.85011,912,533.298.65630.564.273-8,211,9
C. SANAYİ MAMULLERİ11.591.47612.131.8464,752,7137.887.181136.369.718-1,153,3
Hazırgiyim ve Konfeksiyon 1.630.6411.432.047-12,26,221.297.74019.509.363-8,47,6
Otomotiv Endüstrisi2.872.0363.172.08710,413,830.791.77034.972.27713,613,7
Gemi, Yat ve Hizmetleri55.080259.969372,01,11.433.8701.907.73933,00,7
Elektrik ve Elektronik1.423.7821.395.671-2,06,115.006.54816.270.0248,46,4
Makine ve Aksamları1.009.7611.020.7631,14,410.271.18911.374.28210,74,4
Demir ve Demir Dışı Metaller 1.127.725977.970-13,34,214.510.59212.621.424-13,04,9
Çelik1.337.3971.182.621-11,65,121.961.78314.872.873-32,35,8
Çimento Cam Seramik ve Toprak Ürünleri416.755347.386-16,61,55.426.8574.690.704-13,61,8
Mücevher604.0231.250.953107,15,46.236.3277.496.88220,22,9
Savunma ve Havacılık Sanayii503.256484.907-3,62,14.148.9135.481.74332,12,1
İklimlendirme Sanayii598.845607.4741,42,66.660.3507.160.8957,52,8
Diğer Sanayi Ürünleri12.1750-100,00,0141.24211.512-91,80,0
III. MADENCİLİK503.422483.272-4,02,16.470.7125.756.635-11,02,3
Madencilik Ürünleri503.422483.272-4,02,16.470.7125.756.635-11,02,3
T O P L A M (TİM*)19.256.17920.030.7324,087,0226.946.773222.216.296-2,186,9
İhracatçı Birlikleri Kaydından Muaf İhracat ile Antrepo ve Serbest Bölgeler Farkı2.614.8602.980.74514,013,026.557.54533.597.81826,513,1
GENEL İHRACAT TOPLAMI21.871.03923.011.4785,2100,0253.504.317255.814.1140,9100,0


Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
İstanbul'da aranan zanlılara yönelik şehit polis "Hakan Telli" operasyonunda 67 kişi yakalandı
Feribot seferlerine fırtına engeli
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Netanyahu yönetiminin Gazze'de gerçekleştirdiği katliam tarihe "kara leke "olarak geçti
Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde teröristlere ait çok sayıda mühimmat ele geçirildi
İzmir merkezli suç örgütü operasyonunda 69 gözaltı

Benzer haberler

Kasımda en fazla ihracatı otomotiv endüstrisi gerçekleştirdi

Kasımda en fazla ihracatı otomotiv endüstrisi gerçekleştirdi

Türk Devletleri Teşkilatı ülkelerine ihracat 10 ayda 5,6 milyar dolara ulaştı

Orta Doğu ve Körfez ülkelerine ihracat 27 milyar dolara dayandı

Türkiye Innovation Week başladı

Türkiye Innovation Week başladı
Sakarya'dan 10 ayda 170 bin 422 araç ihraç edildi

Sakarya'dan 10 ayda 170 bin 422 araç ihraç edildi
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet