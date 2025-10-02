Otomotiv endüstrisi eylülde 3,7 milyar dolarla en fazla ihracat yapan sektör oldu
Otomotiv endüstrisi, eylül ayında 3,7 milyar dolarla en fazla ihracata imza atan sektör olarak kayıtlara geçti.
Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) verilerine göre, eylülde toplam ihracat geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 3 artışla 22 milyar 606 milyon 883 bin dolar oldu.
Söz konusu ayda sanayi grubu sektörlerinden otomotiv endüstrisi 3,7 milyar dolarlık ihracata imza attı. Sektörü 2,5 milyar dolarla kimyevi maddeler ve mamulleri, 1,5 milyar dolarla elektrik ve elektronik takip etti.
Eylül ayında ihracatını en fazla artıran sektör, yüzde 46 ile tütün oldu.
Türkiye ihracatının yüzde 71,7'sini gerçekleştiren sanayi grubunun dış satımı geçen ay yüzde 3,2 artışla 16,2 milyar dolar olarak hesaplandı. Eylülde ihracatın yüzde 13'ünü oluşturan tarım grubunda yüzde 0,9'luk düşüşle 2,9 milyar dolarlık, ihracatın yüzde 2,4'ünü oluşturan madencilik grubunda ise yüzde 12,7'lik yükselişle 552,7 milyon dolarlık dış satım yapıldı.
En fazla ihracat Almanya'ya
Geçen ay en fazla ihracat yapılan ilk üç ülke, 1 milyar 733,8 milyon dolarla Almanya, 1 milyar 253,4 milyon dolarla Birleşik Krallık, 1 milyar 98,7 milyon dolarla ABD oldu.
Bu dönemde en çok ihracat yapan ilk 3 kent ise 7,8 milyar dolarla İstanbul, 1,9 milyar dolarla Kocaeli, 1,6 milyar dolarla Bursa olarak sıralandı.
TİM verilerine göre, sektörel bazda 2024 ve 2025'in eylül ayları ve son 12 aylık ihracat verileri, değişim oranları ve toplam içindeki payları şöyle (bin dolar):
|1 - 30 EYLÜL
|SON 12 AYLIK
|SEKTÖRLER
|2024
|2025
|Değişim ('25/'24) (%)
|Pay(25) (%)
|2023 - 2024
|2024 - 2025
|Değişim ('25/'24) (%)
|Pay(25)(%)
|I. TARIM
|2.959.395
|2.932.206
|-0,9
|13,0
|35.949.950
|36.156.366
|0,6
|13,4
|A. BİTKİSEL ÜRÜNLER
|1.968.594
|1.897.339
|-3,6
|8,4
|24.383.676
|24.318.274
|-0,3
|9,0
|Hububat, Bakliyat, Yağlı Tohumlar ve Mamulleri
|943.272
|999.794
|6,0
|4,4
|12.143.106
|12.264.832
|1,0
|4,5
|Yaş Meyve ve Sebze
|267.544
|240.351
|-10,2
|1,1
|3.596.570
|3.228.110
|-10,2
|1,2
|Meyve Sebze Mamulleri
|227.040
|226.755
|-0,1
|1,0
|2.662.437
|2.670.110
|0,3
|1,0
|Kuru Meyve ve Mamulleri
|196.149
|125.029
|-36,3
|0,6
|1.777.355
|1.827.098
|2,8
|0,7
|Fındık ve Mamulleri
|193.831
|146.576
|-24,4
|0,6
|2.391.249
|2.508.495
|4,9
|0,9
|Zeytin ve Zeytinyağı
|56.089
|36.167
|-35,5
|0,2
|750.236
|588.214
|-21,6
|0,2
|Tütün
|77.068
|112.510
|46,0
|0,5
|928.437
|1.074.375
|15,7
|0,4
|Süs Bitkileri ve Mamulleri
|7.601
|10.157
|33,6
|0,0
|134.286
|157.039
|16,9
|0,1
|B. HAYVANSAL ÜRÜNLER
|330.369
|347.557
|5,2
|1,5
|3.704.645
|3.920.586
|5,8
|1,5
|Su Ürünleri ve Hayvansal Mamuller
|330.369
|347.557
|5,2
|1,5
|3.704.645
|3.920.586
|5,8
|1,5
|C. AĞAÇ VE ORMAN ÜRÜNLERİ
|660.432
|687.310
|4,1
|3,0
|7.861.629
|7.917.506
|0,7
|2,9
|Mobilya, Kağıt ve Orman Ürünleri
|660.432
|687.310
|4,1
|3,0
|7.861.629
|7.917.506
|0,7
|2,9
|II. SANAYİ
|15.722.922
|16.220.105
|3,2
|71,7
|183.085.245
|191.429.092
|4,6
|71,0
|A. TARIMA DAYALI İŞLENMİŞ ÜRÜNLER
|1.187.381
|1.180.014
|-0,6
|5,2
|13.842.214
|13.794.396
|-0,3
|5,1
|Tekstil ve Hammaddeleri
|805.203
|787.276
|-2,2
|3,5
|9.418.988
|9.522.271
|1,1
|3,5
|Deri ve Deri Mamulleri
|131.934
|128.988
|-2,2
|0,6
|1.540.821
|1.474.272
|-4,3
|0,5
|Halı
|250.244
|263.750
|5,4
|1,2
|2.882.405
|2.797.852
|-2,9
|1,0
|B. KİMYEVİ MADDELER VE MAM.
|2.181.923
|2.500.661
|14,6
|11,1
|31.344.991
|31.956.706
|2,0
|11,8
|Kimyevi Maddeler ve Mamulleri
|2.181.923
|2.500.661
|14,6
|11,1
|31.344.991
|31.956.706
|2,0
|11,8
|C. SANAYİ MAMULLERİ
|12.353.618
|12.539.430
|1,5
|55,5
|137.898.041
|145.677.991
|5,6
|54,0
|Hazırgiyim ve Konfeksiyon
|1.580.748
|1.490.561
|-5,7
|6,6
|17.965.329
|17.029.444
|-5,2
|6,3
|Otomotiv Endüstrisi
|3.399.945
|3.660.742
|7,7
|16,2
|36.321.648
|40.496.651
|11,5
|15,0
|Gemi, Yat ve Hizmetleri
|234.436
|230.420
|-1,7
|1,0
|1.943.388
|2.030.058
|4,5
|0,8
|Elektrik ve Elektronik
|1.477.184
|1.516.734
|2,7
|6,7
|16.417.755
|17.367.490
|5,8
|6,4
|Makine ve Aksamları
|925.516
|942.512
|1,8
|4,2
|11.279.353
|10.967.327
|-2,8
|4,1
|Demir ve Demir Dışı Metaller
|1.042.520
|1.132.518
|8,6
|5,0
|12.172.675
|13.016.496
|6,9
|4,8
|Çelik
|1.466.592
|1.497.336
|2,1
|6,6
|16.025.405
|16.388.957
|2,3
|6,1
|Çimento Cam Seramik ve Toprak Ürünleri
|375.761
|383.280
|2,0
|1,7
|4.322.576
|4.402.383
|1,8
|1,6
|Mücevher
|669.030
|503.326
|-24,8
|2,2
|8.346.707
|8.246.078
|-1,2
|3,1
|Savunma ve Havacılık Sanayii
|566.546
|574.219
|1,4
|2,5
|6.011.935
|8.424.025
|40,1
|3,1
|İklimlendirme Sanayii
|615.339
|607.783
|-1,2
|2,7
|7.091.269
|7.309.083
|3,1
|2,7
|III. MADENCİLİK
|490.469
|552.657
|12,7
|2,4
|5.907.755
|6.097.156
|3,2
|2,3
|Madencilik Ürünleri
|490.469
|552.657
|12,7
|2,4
|5.907.755
|6.097.156
|3,2
|2,3
|T O P L A M (TİM*)
|19.172.786
|19.704.968
|2,8
|87,2
|224.942.950
|233.682.615
|3,9
|86,6
|İhracatçı Birlikleri Kaydından Muaf İhracat ile Antrepo ve Serbest Bölgeler Farkı
|2.783.240
|2.901.914
|4,3
|12,8
|36.481.377
|36.059.764
|-1,2
|13,4
|GENEL İHRACAT TOPLAMI
|21.956.026
|22.606.883
|3,0
|100,0
|261.424.327
|269.742.378
|3,2
|100,0