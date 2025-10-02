Dolar
Ekonomi

Otomotiv endüstrisi eylülde 3,7 milyar dolarla en fazla ihracat yapan sektör oldu

Otomotiv endüstrisi, eylül ayında 3,7 milyar dolarla en fazla ihracata imza atan sektör olarak kayıtlara geçti.

Ali Canberk Özbuğutu  | 02.10.2025 - Güncelleme : 02.10.2025
İstanbul

Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) verilerine göre, eylülde toplam ihracat geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 3 artışla 22 milyar 606 milyon 883 bin dolar oldu.

Söz konusu ayda sanayi grubu sektörlerinden otomotiv endüstrisi 3,7 milyar dolarlık ihracata imza attı. Sektörü 2,5 milyar dolarla kimyevi maddeler ve mamulleri, 1,5 milyar dolarla elektrik ve elektronik takip etti.

Eylül ayında ihracatını en fazla artıran sektör, yüzde 46 ile tütün oldu.

Türkiye ihracatının yüzde 71,7'sini gerçekleştiren sanayi grubunun dış satımı geçen ay yüzde 3,2 artışla 16,2 milyar dolar olarak hesaplandı. Eylülde ihracatın yüzde 13'ünü oluşturan tarım grubunda yüzde 0,9'luk düşüşle 2,9 milyar dolarlık, ihracatın yüzde 2,4'ünü oluşturan madencilik grubunda ise yüzde 12,7'lik yükselişle 552,7 milyon dolarlık dış satım yapıldı.

En fazla ihracat Almanya'ya

Geçen ay en fazla ihracat yapılan ilk üç ülke, 1 milyar 733,8 milyon dolarla Almanya, 1 milyar 253,4 milyon dolarla Birleşik Krallık, 1 milyar 98,7 milyon dolarla ABD oldu.

Bu dönemde en çok ihracat yapan ilk 3 kent ise 7,8 milyar dolarla İstanbul, 1,9 milyar dolarla Kocaeli, 1,6 milyar dolarla Bursa olarak sıralandı.

TİM verilerine göre, sektörel bazda 2024 ve 2025'in eylül ayları ve son 12 aylık ihracat verileri, değişim oranları ve toplam içindeki payları şöyle (bin dolar):


1 - 30 EYLÜLSON 12 AYLIK
SEKTÖRLER20242025Değişim ('25/'24) (%)Pay(25) (%)2023 - 20242024 - 2025Değişim ('25/'24) (%)Pay(25)(%)
I. TARIM2.959.3952.932.206-0,913,035.949.95036.156.3660,613,4
A. BİTKİSEL ÜRÜNLER1.968.5941.897.339-3,68,424.383.67624.318.274-0,39,0
Hububat, Bakliyat, Yağlı Tohumlar ve Mamulleri943.272999.7946,04,412.143.10612.264.8321,04,5
Yaş Meyve ve Sebze267.544240.351-10,21,13.596.5703.228.110-10,21,2
Meyve Sebze Mamulleri227.040226.755-0,11,02.662.4372.670.1100,31,0
Kuru Meyve ve Mamulleri196.149125.029-36,30,61.777.3551.827.0982,80,7
Fındık ve Mamulleri193.831146.576-24,40,62.391.2492.508.4954,90,9
Zeytin ve Zeytinyağı56.08936.167-35,50,2750.236588.214-21,60,2
Tütün77.068112.51046,00,5928.4371.074.37515,70,4
Süs Bitkileri ve Mamulleri7.60110.15733,60,0134.286157.03916,90,1
B. HAYVANSAL ÜRÜNLER330.369347.5575,21,53.704.6453.920.5865,81,5
Su Ürünleri ve Hayvansal Mamuller330.369347.5575,21,53.704.6453.920.5865,81,5
C. AĞAÇ VE ORMAN ÜRÜNLERİ660.432687.3104,13,07.861.6297.917.5060,72,9
Mobilya, Kağıt ve Orman Ürünleri660.432687.3104,13,07.861.6297.917.5060,72,9
II. SANAYİ15.722.92216.220.1053,271,7183.085.245191.429.0924,671,0
A. TARIMA DAYALI İŞLENMİŞ ÜRÜNLER1.187.3811.180.014-0,65,213.842.21413.794.396-0,35,1
Tekstil ve Hammaddeleri805.203787.276-2,23,59.418.9889.522.2711,13,5
Deri ve Deri Mamulleri131.934128.988-2,20,61.540.8211.474.272-4,30,5
Halı250.244263.7505,41,22.882.4052.797.852-2,91,0
B. KİMYEVİ MADDELER VE MAM.2.181.9232.500.66114,611,131.344.99131.956.7062,011,8
Kimyevi Maddeler ve Mamulleri2.181.9232.500.66114,611,131.344.99131.956.7062,011,8
C. SANAYİ MAMULLERİ12.353.61812.539.4301,555,5137.898.041145.677.9915,654,0
Hazırgiyim ve Konfeksiyon1.580.7481.490.561-5,76,617.965.32917.029.444-5,26,3
Otomotiv Endüstrisi3.399.9453.660.7427,716,236.321.64840.496.65111,515,0
Gemi, Yat ve Hizmetleri234.436230.420-1,71,01.943.3882.030.0584,50,8
Elektrik ve Elektronik1.477.1841.516.7342,76,716.417.75517.367.4905,86,4
Makine ve Aksamları925.516942.5121,84,211.279.35310.967.327-2,84,1
Demir ve Demir Dışı Metaller1.042.5201.132.5188,65,012.172.67513.016.4966,94,8
Çelik1.466.5921.497.3362,16,616.025.40516.388.9572,36,1
Çimento Cam Seramik ve Toprak Ürünleri375.761383.2802,01,74.322.5764.402.3831,81,6
Mücevher669.030503.326-24,82,28.346.7078.246.078-1,23,1
Savunma ve Havacılık Sanayii566.546574.2191,42,56.011.9358.424.02540,13,1
İklimlendirme Sanayii615.339607.783-1,22,77.091.2697.309.0833,12,7
III. MADENCİLİK490.469552.65712,72,45.907.7556.097.1563,22,3
Madencilik Ürünleri490.469552.65712,72,45.907.7556.097.1563,22,3
T O P L A M (TİM*)19.172.78619.704.9682,887,2224.942.950233.682.6153,986,6
İhracatçı Birlikleri Kaydından Muaf İhracat ile Antrepo ve Serbest Bölgeler Farkı2.783.2402.901.9144,312,836.481.37736.059.764-1,213,4
GENEL İHRACAT TOPLAMI21.956.02622.606.8833,0100,0261.424.327269.742.3783,2100,0
Türkiye-Endonezya ilişkilerindeki olumlu seyir ticarete güç kattı

