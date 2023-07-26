"Karma Ekonomik Komisyon Eşbaşkanlıkları" genelgesi yayımlandı
Karma Ekonomik Komisyon Eşbaşkanlıklarına ilişkin yayımlanan Cumhurbaşkanlığı genelgesi ile "Karma Ekonomik Komisyon" toplantılarına başkanlık edecek isimler belirlendi.
Ankara
Türkiye'nin bazı ülkelerle imzaladığı anlaşmaların öngördüğü ikili ticari ve ekonomik konuların en üst ve kapsamlı düzeyde ele alındığı "Karma Ekonomik Komisyon" toplantılarının düzenlenmesinde uyulacak esaslar ile toplantılara başkanlık edeceklerin belirlendiği Cumhurbaşkanlığı genelgesi, Resmi Gazete'de yayımlandı.
Komisyon toplantılarına başkanlık edeceklerin isimleri, genelge ekinde şöyle yer aldı:
|ADI VE SOYADI
|UNVANI
|ÜLKELER
|Cevdet Yılmaz
|Cumhurbaşkanı Yardımcısı
|Azerbaycan, Kazakistan, Kırgızistan, Özbekistan, Portekiz, Romanya, Türkmenistan
|Yılmaz Tunç
|Adalet Bakanı
|Botsvana, Endonezya, Hırvatistan, Nikaragua, Sırbistan, Slovakya, Togo
|Mahinur Özdemir Göktaş
|Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı
|Belçika, Lüksemburg, Cezayir, Fransa, Gine, Malavi, Senegal
|Vedat Işıkhan
|Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı
|Guyana, Kosova, Litvanya, Morityus, Meksika, Vietnam, Zambiya
|Mehmet Özhaseki
|Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı
|Fas, Kotdivuar, İspanya, Nijer, Peru, Saint Vincent ve Grenadinler, Surinam
|Alparslan Bayraktar
|Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı
|Angola, Etiyopya, Kore Cumhuriyeti, Irak, İsrail, Kongo Demokratik Cumhuriyeti, Libya
|Osman Aşkın Bak
Gençlik ve Spor Bakanı
|Arnavutluk, Bosna Hersek, Gabon, İran, Karadağ, Kuzey Makedonya, Laos, Slovenya
|Mehmet Şimşek
|Hazine ve Maliye Bakanı
|Birleşik Arap Emirlikleri, Bahreyn, Hollanda, Katar, Kuveyt, Şili, Tanzanya, Umman
|Ali Yerlikaya
|İçişleri Bakanı
|Afganistan, Bangladeş, Kolombiya, Kongo, Lübnan, Moğolistan, Polonya, Uganda
|Mehmet Nuri Ersoy
|Kültür ve Turizm Bakanı
|Avustralya, Brezilya, Bruney, Çekya, Dominik Cumhuriyeti, Tayland, Yunanistan
|Yusuf Tekin
|Milli Eğitim Bakanı
|Finlandiya, Güney Afrika Cumhuriyeti, İtalya, Kenya, Moritanya, Nijerya, Sri Lanka
|Yaşar Güler
|Milli Savunma Bakanı
|Burundi, Ekvator Ginesi, Filipinler, Kamerun, Myanmar, Pakistan, Somali, Ukrayna, Yemen
|Fahrettin Koca
|Sağlık Bakanı
|Burkina Faso, Danimarka, Gambiya, Jamaika, Küba, Moldova, Namibya, Sierra Leone
|Mehmet Fatih Kacır
|Sanayi ve Teknoloji Bakanı
|Avusturya, Benin, Ekvator, Hindistan, Macaristan, Mali, Tacikistan
|İbrahim Yumaklı
|Tarım ve Orman Bakanı
|Arjantin, Belarus, Bolivya, Kamboçya, Sudan, Uruguay, Yeni Zelanda
|Ömer Bolat
Ticaret Bakanı
|Guatemala, Mısır, Paraguay, Rusya, Suudi Arabistan, Ürdün
|Abdulkadir Uraloğlu
|Ulaştırma ve Altyapı Bakanı
|Bulgaristan, Cibuti, Çad, Çin, Eritre, Gana, Gürcistan, Malta