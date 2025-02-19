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Ekonomi

KARADENİZBİRLİK, ramazan ayında ayçiçeği yağı fiyatında artış yapmayacak

Karadeniz Yağlı Tohumlar Tarım Satış Kooperatifleri Birliğinin (KARADENİZBİRLİK), ayçiçeği fiyatına ramazan ayı boyunca artırım yapmayacağı bildirildi.

İlyas Gün  | 19.02.2025 - Güncelleme : 19.02.2025
KARADENİZBİRLİK, ramazan ayında ayçiçeği yağı fiyatında artış yapmayacak

Samsun

KARADENİZBİRLİK Genel Müdürü Ünal Erarslan, yaptığı yazılı açıklamada, enflasyonla mücadeleye destek olacaklarını belirtti.

Ülkede özellikle gıda fiyatlarının kontrol altına alınmasının büyük önem taşıdığı bir sürecin yaşandığını vurgulayan Erarslan, "Türkiye, enflasyonla mücadele süreci içerisindedir. Bu mücadeleye katkıda bulunmak, özellikle gıda fiyatlarında yaşanan artışların önüne geçmek için her kesimin üzerine düşen görevi yerine getirmesi gerekir." ifadesini kullandı.

Erarslan, yönetimi kurulu olarak bugünden itibaren ramazan ayının sona ereceği 29 Mart Cumartesi gününe kadar KARADENİZBİRLİK markalı ayçiçeği yağı ürünlerine zam yapılmaması kararı aldıklarına işaret ederek, şunları kaydetti:

"KARADENİZBİRLİK, geçmişte olduğu gibi bundan sonra da güçlü şekilde üretici ortağı çiftçilerin ve tüketicilerin yanında yer almaya devam edecektir. Bu vesileyle tüm İslam aleminin ve Türk milletinin ramazan ayının hayırlara vesile olmasını diliyoruz."

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