Dolar
41.44
Euro
48.91
Altın
3,777.77
ETH/USDT
4,143.10
BTC/USDT
112,476.00
BIST 100
11,315.86
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Ekonomi

Kapasite kullanım oranı eylülde yüzde 74 oldu

İmalat sanayisi genelinde mevsimsel etkilerden arındırılmamış kapasite kullanım oranı (KKO), eylülde geçen aya göre 0,5 puan artarak yüzde 74'e yükseldi.

Mahmut Çil  | 24.09.2025 - Güncelleme : 24.09.2025
Kapasite kullanım oranı eylülde yüzde 74 oldu

İstanbul

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, eylül ayına ilişkin İmalat Sanayi KKO verilerini açıkladı.

Buna göre, eylül ayında imalat sanayisinde faaliyet gösteren 1821 iş yeri tarafından İktisadi Yönelim Anketi'ne verilen yanıtlar toplulaştırılarak değerlendirildi.

📲 Artık haberler size gelsin
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.

🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı

İmalat sanayisi genelinde mevsimsel etkilerden arındırılmış KKO, geçen aya göre 0,2 puan artarak yüzde 73,8 oldu. Mevsimsel etkilerden arındırılmamış KKO, eylülde geçen aya göre 0,5 puan artarak yüzde 74'e çıktı.

2024 ve 2025 yıllarında aylar itibarıyla kapasite kullanım oranı (yüzde) şöyle:

Aylar/Yıl          
2024          2025
Ocak
76,274,6
Şubat
76,474,5
Mart
76,274,4
Nisan
76,774,3
Mayıs
76,375,0
Haziran
76,374,6
Temmuz
75,974,2
Ağustos
75,473,5
Eylül
74,974,0
Ekim
74,9
Kasım
75,6
Aralık
75,8
Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
İstanbul'da sabah saatlerinde trafik yoğunluğu yaşanıyor
Türkiye ile BM Dünya Gıda Programı arasındaki ortaklık güçlendiriliyor
Muvazaalı gayrimenkul satışıyla vatandaşlık sağlayan suç örgütü çökertildi
Türkiye ve dünya gündemi
Cumhurbaşkanı Erdoğan, ABD'li düşünce kuruluşu temsilcileriyle bir araya geldi

Benzer haberler

Kapasite kullanım oranı eylülde yüzde 74 oldu

Kapasite kullanım oranı eylülde yüzde 74 oldu

Finansal kesim dışındaki firmaların net döviz açığı temmuzda azaldı

Finansal Hizmetler Güven Endeksi eylülde arttı

Bankacılık sektörünün mevduatı geçen hafta arttı

Bankacılık sektörünün mevduatı geçen hafta arttı
Merkez Bankası Para Politikası Kurulu Toplantı Özeti yayımlandı

Merkez Bankası Para Politikası Kurulu Toplantı Özeti yayımlandı
Merkez Bankası rezervleri 177,9 milyar dolar oldu

Merkez Bankası rezervleri 177,9 milyar dolar oldu
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet