Dolar
40.45
Euro
47.51
Altın
3,420.66
ETH/USDT
3,666.60
BTC/USDT
118,296.00
BIST 100
10,611.15
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Ekonomi

Kanada Başbakanı Carney, ABD ile "kötü bir ticaret anlaşmasını" kabul etmeyeceklerini belirtti

Kanada Başbakanı Mark Carney, ABD'nin Kanada'ya yönelik tarife uygulanması için verdiği süre yaklaşırken, "kötü bir anlaşmayı" kabul etmeyeceklerini, "ne olursa olsun bir anlaşma imzalamayı" amaçlamadıklarını belirtti.

Aynur Şeyma Asan  | 23.07.2025 - Güncelleme : 23.07.2025
Kanada Başbakanı Carney, ABD ile "kötü bir ticaret anlaşmasını" kabul etmeyeceklerini belirtti

Ankara

CBC News'in haberine göre, ABD Başkanı Donald Trump'ın, Kanada ürünlerine yönelik yüzde 35'lik gümrük vergisi uygulanması için 1 Ağustos'a kadar verdiği süre yaklaşırken Başbakan Carney, konuya ilişkin değerlendirmede bulundu.

Carney, "Kanada hükümeti kötü bir anlaşmayı kabul etmeyecektir. Amacımız, ne olursa olsun bir anlaşma imzalamak değil. Kanadalıların çıkarına uygun bir anlaşmanın peşindeyiz." ifadelerini kullandı.

📲 Artık haberler size gelsin
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.

🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı

ABD ile "karmaşık" görüşmelerin sürdüğünü belirten Carney, uygun bir anlaşma olması halinde bunun değerlendirileceğine işaret etti.

Carney, ABD ile varılacak iyi bir olası anlaşmanın Kanada'nın diğer ülkelerle ilişkilerini ilerletmesini "engellememesi" gerektiğini, halihazırda birçok dünya lideriyle ticaret konusunda görüşmeler yürüttüğünü kaydetti.

Quebec eyaleti Başbakanı François Legault da 1 Ağustos'a kadar ticaret anlaşmasına varılıp varılmayacağını söylemenin "zor" olduğunu dile getirdi.

Legault, "İdeal bir anlaşma olsun isteriz ancak ne yapabiliriz? Sanki Donald Trump'a sormanız gerek ama onun da ne istediğini bildiğinden emin değilim." yorumunu yaptı.

ABD Başkanı Trump, 11 Temmuz'da, 1 Ağustos'tan itibaren Kanada ürünlerine, sektörel tarifelerden ayrı olarak yüzde 35 gümrük vergisi uygulanacağını bildirmişti.

Trump, Kanadalı şirketlerin ABD'de üretim yapmaları durumunda herhangi bir gümrük vergisi uygulanmayacağını, buna yönelik onay süreçlerini de hızlandıracaklarını belirtmişti.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
ABD Hazine Bakanlığı heyeti Türk, Iraklı ve Suriyeli yetkililerle görüşmek üzere Türkiye'ye geldi
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan, Erzurum Kongresi ve Hatay'ın ana vatana katılışının yıl dönümlerine ilişkin mesaj
Türkiye ve dünya gündemi
İçişleri Bakanı Yerlikaya: Meydana gelen 61 orman yangını ile ilgili 23 şüpheli gözaltına alındı, 4'ü tutuklandı
"Huzur İstanbul" uygulamasında 835 kişi gözaltına alındı

Benzer haberler

Columbia Üniversitesi, Filistin'e destek gösterilerine katılan bazı öğrencileri okuldan attı

Columbia Üniversitesi, Filistin'e destek gösterilerine katılan bazı öğrencileri okuldan attı

Kanada Başbakanı Carney, ABD ile "kötü bir ticaret anlaşmasını" kabul etmeyeceklerini belirtti

Trump, CBS News mülakatına ilişkin davada Paramount Global'in 16 milyon dolar ödediğini belirtti

Küresel piyasalar ticaret anlaşmalarından kaynaklanan iyimserlikle ilerliyor

Küresel piyasalar ticaret anlaşmalarından kaynaklanan iyimserlikle ilerliyor

ABD, Rusya ve Çin'e uluslararası yükümlülüklerini yerine getirme çağrısı yaparken İsrail'e değinmedi

ABD, Rusya ve Çin'e uluslararası yükümlülüklerini yerine getirme çağrısı yaparken İsrail'e değinmedi
ABD, 2 yıl önce döndüğü UNESCO'dan yeniden ayrılacak

ABD, 2 yıl önce döndüğü UNESCO'dan yeniden ayrılacak
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet