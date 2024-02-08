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Ekonomi

Kamu Teminat Yönetim Platformu Faz-2 çalışmaları tamamlandı

Takasbank Kamu Teminat Yönetim Platformu, kamu ihalelerine verilecek elektronik kesin teminat mektubu ve kefalet senedi geliştirmelerini tamamladı.

Abdulkadir Günyol  | 08.02.2024 - Güncelleme : 08.02.2024
Kamu Teminat Yönetim Platformu Faz-2 çalışmaları tamamlandı

İstanbul

Takasbank'tan yapılan açıklamaya göre, Türkiye’nin önemli finans sektörü kurumlarından ve sermaye piyasalarının temel taşlarından olan Takasbank, hayata geçirdiği pek çok projesiyle birlikte Kamu Teminat Yönetimi Hizmeti de veriyor.

Takasbank Kamu Teminat Yönetim Platformu, 4734 sayılı Kanun çerçevesinde Kamu İhale Kurumu üzerinden gerçekleştirilen ihalelere sunulan geçici elektronik teminat mektubu ve kefalet senetleri kapsamında ilk olarak 1 Eylül 2021 tarihinde devreye alındı.

22 Ocak 2024 tarihinden itibaren ise Hazine ve Maliye Bakanlığı Muhasebat Genel Müdürlüğü, Kamu İhale Kurumu, Kredi Kayıt Bürosu, Sigorta Bilgi ve Gözetim Merkezi ile ihaleyi kazanan yükleniciler tarafından idarelere sunulan elektronik kesin teminat mektubu ve kefalet senetlerinin de Kamu Teminat Yönetimi Hizmeti Platformu’na taşınması tamamlandı.

İlaveten merkezi yönetim kapsamındaki idarelere sunulan kesin elektronik teminat mektuplarının da Hazine ve Maliye Bakanlığı Muhasebat Genel Müdürlüğü bünyesinde kayıt altına alınması sağlanarak tüm paydaşlarla birlikte Faz-2 geçişi tamamlandı. Kesin teminat mektupları ve kefalet senetlerine ilişkin tüm süreçler Takasbank Kamu Teminat Yönetimi Platformu üzerinden yürütülmeye başlandı.

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