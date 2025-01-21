Kamu-özel işbirliğiyle yapılan havalimanlarından sağlanan gelir 344,6 milyar lirayı bulacak
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Uraloğlu, "Kamu-özel işbirliği projeleriyle yapılan havalimanlarından devletin kasasına 2024 yılı için 37 milyar 628 milyon 62 bin 433 lira girecek." ifadesini kullandı.
Ankara
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, kamu-özel işbirliği (KÖİ) kapsamındaki havalimanlarından devletin 2024 yılı gelirinin 37 milyar 628 milyon 62 bin 433 lira olacağını bildirerek, "Bugüne kadar KÖİ kapsamındaki havalimanı projeleri devletin kasasına 2024 yıl sonu gelirleriyle 9,38 milyar avro, yani 344 milyar 648 milyon 402 bin lira kazandıracak." ifadesini kullandı.
Uraloğlu, konuya ilişkin yazılı açıklamasında, Türkiye'de 58 aktif havalimanı bulunduğunu belirtti.
Bu havalimanlarının 11'inin KÖİ projesi olduğuna dikkati çeken Uraloğlu, "Söz konusu havalimanları, ticaretin ve lojistiğin hızlanmasında önemli rol oynuyor. Havalimanlarından elde edilen kira gelirleri, sadece uçuş alanlarının işletilmesiyle kalmıyor, aynı zamanda Türkiye'nin büyüyen ekonomisine de önemli katkı sağlıyor." değerlendirmesinde bulundu.
İstanbul Havalimanı'nın 2024 kira bedeli 736 milyon 179 bin 973 avro
Uraloğlu, özellikle İstanbul Havalimanı'nın bu projeler arasında en büyük gelir kaynağı olmaya devam ettiğine işaret ederek, "İstanbul Havalimanı'ndan 2024 yıl sonu kirası olarak 736 milyon 179 bin 973 avro elde edilecek, garanti üstü tahsil edilecek tutar da 44 milyon 637 bin 879 avro olacak. İstanbul Havalimanı, yalnızca yerel değil, küresel düzeyde de önemli bir ulaşım merkezi olarak Türkiye'nin ekonomisine ciddi değer katıyor." ifadelerini kullandı.
Esenboğa Havalimanı'nın da KÖİ projesi olarak dikkat çektiğini belirten Uraloğlu, açıklamasını şöyle sürdürdü:
"Esenboğa Havalimanı'nın garanti üstü tahsil edilen geliri 2024 yıl sonu için 9 milyon 248 bin 206 avro olacak, kira geliri de 15 bin avro olarak tahsil edilecek. 10 Ağustos 2024'te hizmete alınan Çukurova Havalimanı da bölgesel kalkınma açısından büyük potansiyele sahip. Havalimanı, sadece ulaşım altyapısının güçlendirilmesine değil, aynı zamanda tarım ve sanayi sektörlerinin büyümesine de yardımcı oluyor. Özellikle Akdeniz Bölgesi'nin ekonomik yapısına katkı sağlıyor ve yerel işletmelerin lojistik ağlarını daha hızlı hale getiriyor."
Antalya Havalimanı'ndan 100 milyon 500 bin avro kira tahsil edilecek
Uraloğlu, turizm merkezlerindeki havalimanları hakkında da bilgi vererek, "Antalya Havalimanı'ndan 2024 yıl sonu kirası olarak 100 milyon 500 bin avro, Gazipaşa Alanya Havalimanı'ndan da 100 bin dolar tahsil edilecek. İzmir Adnan Menderes Havalimanı 57 milyon 950 bin avro, Milas/Bodrum Havalimanı 57 milyon 360 bin avro, Dalaman Havalimanı da 25 milyon 380 bin avro kira ödeyecek." ifadelerini kullandı.
Devletin kasasına 37 milyar 628 milyon 62 bin 433 lira girecek
KÖİ projeleri çerçevesinde Türkiye'nin farklı bölgelerinde bulunan 11 havalimanından 2024 yılı için elde edilecek gelirin 37 milyar 628 milyon 62 bin 433 liraya olacağını aktaran Uraloğlu, şunları kaydetti:
"Aynı gelirin döviz cinsinden karşılığı 1 milyar 24 milyon 90 bin 707 avroyu buluyor. 2023 yıl sonuna kadar elde edilen toplam gelir 307 milyar 20 milyon 339 bin 567 lira olarak gerçekleşmişti. Bugüne kadar KÖİ kapsamındaki havalimanı projeleri devletin kasasına 2024 yıl sonu gelirleriyle 9,38 milyar avro, yani 344 milyar 648 milyon 402 bin lira kazandıracak."
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