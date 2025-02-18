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Ekonomi

Kamu ihalelerinde yeşil çimento ile karbon emisyonu yıllık 1 milyon ton azaltılacak

Kamu ihalelerinde düşük karbon emisyonuna sahip yeşil çimentoların kullanımının teşvik edilmesiyle yıllık 1 milyon ton karbon emisyonu azaltılacak.

Fatma Sevinç Çetin  | 18.02.2025 - Güncelleme : 18.02.2025
Kamu ihalelerinde yeşil çimento ile karbon emisyonu yıllık 1 milyon ton azaltılacak

Ankara

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, "2053 Net Sıfır Emisyon" hedefi doğrultusunda kamu projelerinde çevre dostu yapı malzemelerinin kullanımını teşvik etmek için bir düzenleme hayata geçirildi.

Bu yıl yürürlüğe giren "Kamu İhale Sözleşmelerinde Düşük Karbon Emisyonuna Sahip Yeşil Çimento Kullanımının Yaygınlaştırılmasına İlişkin Tebliğ" ile kamu ihalelerinde düşük karbon emisyonuna sahip yeşil çimentoların kullanımı teşvik edilecek.

Böylece yıllık 1 milyon ton karbon emisyonu azaltılacak.

Düzenlemeyle ihalelerde yüksek karbon emisyonuna sahip CEM I-Portland çimentosu yerine çevresel etkileri, teknik üstünlükleri ve maliyet avantajlarıyla öne çıkan daha düşük klinker oranına ve karbon emisyonuna sahip yeşil çimentoların kullanımı teşvik edilecek.


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