Dolar
41.96
Euro
48.93
Altın
4,255.28
ETH/USDT
4,047.00
BTC/USDT
110,940.00
BIST 100
10,297.53
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Bartın Üniversitesi 2025-2026 Akademik Yılı Açılış Töreni'nde konuşuyor
logo
Ekonomi

Kentsel Dönüşüm Başkanlığı 7 ildeki 319 konut ile 197 iş yerini satacak

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Kentsel Dönüşüm Başkanlığının mülkiyetinde bulunan 7 ildeki 319 konut ile 197 iş yeri, açık artırma yöntemiyle satışa sunulacak.

Fatma Sevinç Çetin  | 20.10.2025 - Güncelleme : 20.10.2025
Kentsel Dönüşüm Başkanlığı 7 ildeki 319 konut ile 197 iş yerini satacak

Ankara

AA muhabirinin aldığı bilgiye göre, Bingöl, Diyarbakır, Mardin, Mersin, İzmir'de yer alan konutlar 2+1 ve 3+1 tiplerinde olacak. Bu illerde ve İstanbul ve Samsun'da da iş yeri olmak üzere toplam 319 konut ve 197 iş yeri satışa çıkarılacak.

📲 Artık haberler size gelsin
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.

🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı

Açık artırma, 30-31 Ekim tarihlerinde, saat 10.30'da 4 ayrı oturum halinde TOKİ İstanbul Hizmet Binası Konferans Salonu, İLBANK Sosyal Tesisleri Macunköy, Bingöl Belediyesi Konferans Salonu ve Yay Grand Otel Cemal Yay Kongre Salonu'nda gerçekleştirilecek. İstekliler, "www.emlakmuzayede.com.tr" adresi üzerinden de teklif verebilecek.

Satışa sunulan taşınmazlar arasında İzmir'in Bayraklı ilçesindeki konut ve iş yerleri ile İstanbul'un Güngören, Gaziosmanpaşa ve Zeytinburnu ilçelerindeki ofis ve dükkanlar da yer alıyor.

Alıcılar, konut ve iş yerlerine yüzde 25 peşinat ve 60 ay vade ile sahip olabilecek. Peşin ödemelerde ise yüzde 20 indirim uygulanacak.

Satışa ilişkin detaylı bilgilere "www.emlakmuzayede.com.tr" internet adresinden ulaşılabilecek.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
İBB'ye yönelik yolsuzluk soruşturmasında Divan Otellerinin Genel Müdürü ifade verdi
Kıyı Ege ve yurdun doğu kesimleri için gök gürültülü sağanak uyarısı
Türkiye, pilot kadrosunu büyüterek küresel havacılık rekabetindeki konumunu güçlendirecek
Emine Erdoğan'dan BM Sıfır Atık Danışma Kurulu 4. Resmi Toplantısı'na ilişkin paylaşım
Annesini darbeden sanığın saldırıda kullandığı bağ makası silah sayıldı

Benzer haberler

Kentsel Dönüşüm Başkanlığı 7 ildeki 319 konut ile 197 iş yerini satacak

Kentsel Dönüşüm Başkanlığı 7 ildeki 319 konut ile 197 iş yerini satacak

Hafta sonu yurdun batı kesimlerinde sağanak bekleniyor

Türkiye genelinde bu yıl yağış verileri son 52 yılın en düşük seviyesine indi

Yurt genelinde sıcaklıklar mevsim normallerinin 3 ila 6 derece altına düşecek

Yurt genelinde sıcaklıklar mevsim normallerinin 3 ila 6 derece altına düşecek
TOKİ, son iki ayda 6 bin 661 sosyal konutu hak sahiplerine teslim etti

TOKİ, son iki ayda 6 bin 661 sosyal konutu hak sahiplerine teslim etti
TOKİ'nin indirim kampanyası 12 günde 7 bin 910 kişiyi tapusuna kavuşturdu

TOKİ'nin indirim kampanyası 12 günde 7 bin 910 kişiyi tapusuna kavuşturdu
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet