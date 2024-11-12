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Ekonomi

Kalkınma bankaları, yılda 120 milyar dolar iklim finansmanı sağlamayı hedefliyor

Dünya Bankası, dünyanın önde gelen çok taraflı kalkınma bankalarının 2030’a kadar gelişmekte olan ülkelere yılda 120 milyar dolar iklim finansmanı sağlamayı hedeflediğini bildirdi.

Emre Gürkan Abay, Firdevs Yüksel  | 12.11.2024 - Güncelleme : 12.11.2024
Kalkınma bankaları, yılda 120 milyar dolar iklim finansmanı sağlamayı hedefliyor

Bakü

Dünya Bankasından yapılan yazılı açıklamada, Çok Taraflı Kalkınma Bankalarının (MDBs), Bakü’de düzenlenen Birleşmiş Milletler (BM) İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi 29. Taraflar Konferansı (COP29) kapsamında ortak bir bildiriye imza attıkları belirtildi.

MDBs’lerin gelişmekte olan ülkeler için 2030’a kadar yılda 120 milyar dolar iklim finansmanı sağlamayı hedeflediği bilgisine yer verilen açıklamada, söz konusu finansman için özel sektörden 65 milyar dolar kaynak sağlanmasının planlandığı kaydedildi.

Açıklamada, söz konusu finansman sayesinde ülkelerin iklim hedeflerinin desteklenmesi ve özel sektörün seferberliğinin artırılmasının hedeflendiği belirtildi.

Yeni iklim finansmanına yönelik oluşturulması planlanan "Yeni Kolektif Sayısallaştırılmış Hedef"in (NCQG) önemine işaret edilen açıklamada, "Paris Anlaşması'nın hedeflerine ulaşmak için güçlü ve iddialı bir NCQG şarttır ve tarafları bu hedef konusunda güçlü bir sonuca ulaşmaya çağırıyoruz." denildi.

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