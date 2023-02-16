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Ekonomi

Kalkınma ajanslarına bu yıl kullandırılacak transfer ödenekleri belirlendi

Kalkınma ajanslarına bu yıl kullandırılacak toplam transfer ödeneği 774 milyon 641 bin lira olacak.

Enes Duran   | 16.02.2023
Kalkınma ajanslarına bu yıl kullandırılacak transfer ödenekleri belirlendi

Ankara

Konuya ilişkin Cumhurbaşkanı Kararı, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Buna göre, kalkınma ajanslarının bu yılki transfer ödeneği 774 milyon 641 bin lira olarak öngörüldü. Bu ödeneğin 387 milyon 320 bin 500 liralık kısmının ajanslar arasında dağılımı, İllerin ve Bölgelerin Sosyoekonomik Gelişmişlik Sıralaması Araştırması çalışması ile nüfus değerleri esas alınarak belirlendi.

Bakiye ödeneğinin yüzde 30'luk kısmı, devam eden ve yıl içinde uygulanmaya başlanacak mali destek program yükümlülükleri ile fizibilite raporu hazırlanmış ve uygulanmaya hazır güdümlü projelerin finansmanı için kullanılacak. Bu kapsamda, mevcut bütçe ödenekleri yetersiz kalan ajanslar arasında, program ve projelerin bölgelerin ekonomik ve sosyal kalkınmasına etki düzeyleri, ajansların sonuç odaklı programlarıyla ilgili ve yenilikçi özellikleriyle program ve projelerin ödeme takvimleri dikkate alınacak.

Afet etkilerini gidermeye yönelik projeler de kapsamda

Deprem, sel ve yangın gibi doğal afetler ve salgın hastalığın olumsuz etkilerini gidermeye yönelik geliştirilecek projeler veya mevcut bütçe ödenekleri ile zorunlu ve asgari genel yönetim giderlerini karşılayamayan ajanslar için gerekli acil nitelikteki kaynak ihtiyacı bu ödenekten karşılanacak.

Ödeneğin yüzde 20'lik kısmı ajansların 2022 yılındaki performansları dikkate alınarak yıl içinde Sanayi ve Teknoloji Bakanlığınca ajanslara aktarılacak.

İlgili mevzuat çerçevesinde gerçekleştirilecek bölgesel girişim sermayesi uygulamaları için performans ödeneği içinden kullanılacak kaynak ile bu kaynağın tahsisi, aktarımı, kullanımı, saklanması, izlenmesi, denetlenmesi ve gerektiğinde geri dönüşüne dair usul ve esaslar Sanayi ve Teknoloji Bakanlığınca belirlenecek.

Bakanlık, ajans performanslarının tespiti ve bu performansa dayalı kaynak kullandırılması, payların aktarımındaki nakit yönetimi ve ödenek değişikliğine göre payların revize edilmesi konularında yetkili olacak.

Kararda kalkınma ajanslarına 2023 yılında kullandırılacak transfer ödenekleri tablosu da yer alıyor.

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