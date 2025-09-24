Dolar
Ekonomi

Kadın girişimciler ve yeni mezun gençler bir araya gelerek teknolojik dönüşüme imza atacak

Girişimci İş Kadınları Derneği (ANGİKAD), üniversite son sınıf öğrencileri, yeni mezun gençler ve girişimci kadınların bir araya gelerek teknoloji konusunda birbirlerine paydaş olacağı "Girişimcilik Yolu: Teknolojiyle Dönüşüm" projesini başlattı.

Hülya Ömür Uylaş  | 24.09.2025 - Güncelleme : 24.09.2025
Kadın girişimciler ve yeni mezun gençler bir araya gelerek teknolojik dönüşüme imza atacak Fotoğraf: Cem Genco/AA

Ankara

ANGİKAD tarafından hayata geçirilen "Girişimcilik Yolu: Teknolojiyle Dönüşüm" projesinin bir otelde gerçekleştirilen tanıtım programına Ankara Valisi Vasip Şahin, Ankara Ticaret Odası (ATO) Başkanı Gürsel Baran ve girişimci kadınlar katıldı.

Programın açılışında konuşan Vali Şahin, bu projeyle gençlere mentörlük ve rehberlik yapılacağını söyledi. Hızla dijitalleşen ve yapay zekaya doğru koşan dünyada, teknolojiyi, dijitali ve yapay zekayı ıskalamanın mümkün olmadığını söyleyen Şahin, projenin tam zamanında düşünüldüğünü, dijitalleşmeyle birlikte gelişmeye katkı sunulacak bir yol haritası çizildiğini belirtti.

"Kadınların girişimcilik yetkinlikleri güçlendirilecek"

ATO Başkanı Baran da projenin, kadın girişimci sayısının artması yanında teknolojik dönüşüm ve dijitalleşme sürecine katkı sağlayacağına işaret ederek, projeyle, kadınların girişimcilik yetkinliklerini güçlendirmenin, dijital dönüşüm kapasitelerini artırmanın, dayanışmanın, rol model ilişkilerinin geliştirilmesinin, aile temelli girişimcilik anlayışının yaygınlaştırılmasının ve yerel kalkınmaya katkı sağlayan mikro girişimlerin artmasının hedeflendiğini dile getirdi.

Proje kapsamında, dijital okuryazarlıktan e-ticarete, yapay zekadan sürdürülebilir büyüme ve kurumsallaşmaya kadar eğitimler düzenleneceğini belirten Baran, yeni mezunlar ve girişimci kadınların eşleşmesiyle mentörlük desteği verileceğini, atölye çalışmaları ve network etkinlikleri yapılacağını, kadın girişimciler ağı kurulacağını söyledi. Baran, "İşini dijitale taşımak isteyen kadın girişimcilerimize rehberlik görevi üstlenen proje, teknoloji odaklı fikirleri de girişimcilik ekosistemine kazandırmayı hedefliyor." değerlendirmesinde bulundu.

"Projede, 40 girişimci kadın ile 52 genç kadın yer alıyor"

ANGİKAD Başkanı Gözde Diker de dünyanın, gelişen teknolojiyle birlikte hiç olmadığı kadar hızlı değiştiğini ve dönüştüğünü dile getirerek, "Kadınların, bu dönüşümün dışında değil, merkezinde ve hatta yön veren gücü olarak yer alması gerekiyor. Hayata geçirdiğimiz 'Girişimcilik Yolu: Teknolojiyle Dönüşüm' projesi, hem iş hayatında yer alan kadın girişimcilerimizi hem de üniversite son sınıf öğrencisi veya yeni mezun olup girişimci olmak isteyen genç kadınlarımızı birleştiren bir ilham köprüsü niteliğindedir." dedi.

Bu köprü sayesinde tecrübeyle daha yenilikçi bakış açısının, geleneksel sektörler ile teknoloji odaklı alanların aynı noktada birleşerek güçlü sinerjiye dönüşeceğini söyleyen Diker, şunları kaydetti:

"Projemizde hem ortak hem de hedef gruplara özel eğitimlerimiz var. Projemizde, 40 girişimci kadın ile 52 üniversite son sınıf öğrencisi ya da mezun kadın yer alıyor. Girişimci kadınlarımız, 10 farklı alanda üretim yaparken, girişimci olma hayali taşıyan üniversiteli kızlarımız da 17 farklı alanda eğitim aldı. Girişimcilik yolumuzda da birlikte üretmeyi deneyimliyor, tüm bu eğitimleri teknolojiyle güçlendirip, girişimcilere ve gençlere dijital çağın imkanlarıyla donatılmış bir yol haritası sunmayı hedefliyoruz."

