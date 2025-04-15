Japonya'dan Google'a yerel üreticilere karşı "pazar gücü istismarını durdur" talimatı
Japonya Adil Ticaret Komisyonu (JFTC), Google'ın yerel telefon üreticileri üzerinde "pazar gücü istismarını" durdurması talimatı verdi.
Ankara
Hükümete bağlı JFTC açıklamasına göre kurum, Google Play uygulama ekosisteminin "konumdan yararlanarak yerel üreticileri zorladığını" saptadı.
Google Play sağlayıcısının, yerel akıllı telefon üreticilerini, cihazlarında "kendi uygulama ve hizmetlerine öncelik vermeye zorladığı" tespit edildi.
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İncelemeye göre Android işletim sistemi kullanan bazı üreticilerden, "Chrome dahil Google Play Store uygulamalarını önceden yüklemesi" istendi.
Bu cihazlara, rakip şirketlerin uygulamalarının "önceden yüklenmemesi karşılığında reklam gelirlerinin bir kısmının paylaşılacağı" sözü verildi.
"Antitröst tutumunun durdurulması" talimatı
Komisyon, Google'a yerel üreticilerin akıllı telefon uygulamaları üzerindeki "pazar gücü istismarını ve antitröst tutumunu durdurması" talimatı verdi.
Talimatta, merkezi Kaliforniya'da bulunan Google'ın tekelleşme karşıtı kanunun 19. maddesindeki "haksız ticaret uygulamalarını" ihlal ettiği aktarıldı.
Karar, müzakere öncesi
Talimat, Japonya hükümetinin, ABD Başkanı Donald Trump'ın uyguladığı "karşılıklı tarifelere" karşı müzakere fırsatı aradığı döneme denk geldi.
Japonya Ekonomik Canlandırma Bakanı Akazawa Ryosei'nin, hafta içinde ABD'de yapacağı görüşmede ülkesi için muafiyet talep etmesi bekleniyor.
ABD basınında son dönemde Japonya'nın Dijital Platform Yasası'nın ABD menşeli şirketlere orantısız şekilde uygulandığı eleştirileri gündemdeydi.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.