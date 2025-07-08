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Ekonomi

Japonya'da kurumsal iflaslar 2025'in ilk yarısında 12 yıldan bu yana ilk kez 5 bin seviyesini geçti

Japonya'da kurumsal firma iflas sayısının 2025 yılının ilk yarısında son 12 yıldan bu yana ilk kez 5 bin seviyesini geçtiği bildirildi.

Ahmet Furkan Mercan  | 08.07.2025 - Güncelleme : 08.07.2025
Japonya'da kurumsal iflaslar 2025'in ilk yarısında 12 yıldan bu yana ilk kez 5 bin seviyesini geçti

Tokyo

Kredi araştırma kuruluşu "Teikoku Databank" en az 10 milyon yen (68 bin 400 dolar) borca sahip kurumsal firmaların son durumlarını inceledi.

Araştırmaya göre, Japonya genelinde 2025'in ilk yarısında iflas eden kurumsal firma sayısı, geçen yılın aynı dönemine kıyasla 116 arttı.

Yılın ilk 6 aylık döneminde ülke genelinde 5 bin 3 kurumsal firma iflas etti. İflas eden firma sayısı, son 12 yıldır ilk kez 5 bin seviyesini geçti.

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Hizmet sektörü 1329 firmayla en fazla iflasın yaşandığı sektör oldu. Perakendede 1078, inşaatta 986 kurumsal firma iflas etti.

Kurumsal firma iflas sayısının artışında ülke içi iş gücü daralması, yükselen ham madde fiyatları ve faiz oranlarındaki artışlar etkili oldu.

Firmalara yönelik Kovid-19 salgını kaynaklı sağlanan özel vergi indirimlerinin sona ermesi, işletmeler üzerinde "darboğaz" etkisi oluşturdu.

İflas eden firmaların bıraktığı toplam mali yükümlülük ise önceki yıla kıyasla yüzde 0,5 düşüşle 677 milyar yene (4,61 milyar dolar) geriledi.

Araştırmada, ABD'nin uyguladığı tarife önlemleri nedeniyle iflas sayısının bu yıl kademeli olarak artmasının beklendiği ifade edildi.

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