Dolar
15.48
Euro
16.10
Altın
1,809.14
ETH/USDT
2,055.80
BTC/USDT
29,537.00
BIST 100
2,419.23
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Ekonomi

Japonya, Rusya'ya yüksek teknoloji ürünlerinin ihracatını yasakladı

Japonya'nın Rusya'ya yüksek teknoloji ekipmanlarının ihracatını yasakladığı bildirildi.

Nuri Aydın   | 13.05.2022
Japonya, Rusya'ya yüksek teknoloji ürünlerinin ihracatını yasakladı

Ankara

Rus Haber Ajansı TASS'ta yer alan haberde, Japon hükümetinin onayladığı yasağın 20 Mayıs itibarıyla yürürlüğe gireceği belirtildi.

Japonya'nın ihracatını yasakladığı yüksek teknoloji ürünleri arasında 3D yazıcılar, kuantum bilgi işlem ekipmanları, elektronik mikroskoplar ve yağ arıtma katalizörleri bulunduğu kaydediliyor.

Japon hükümeti, dün, Ukrayna savaşı nedeniyle Rusya'nın en büyük finans kuruluşu Sberbank ve en büyük özel bankası Alfa Bank'ın varlıklarını dondurmuştu.

Japonya'nın, 8 Mayıs'ta çevrim içi yapılan G7 Zirvesi'nin ardından Rusya'ya yeni ekonomik yaptırımlar uygulama kararı aldığı belirtiliyor.

Rusya-Ukrayna Savaşı nedeniyle, dünya genelinde çok sayıda devlet ve büyük şirket, 24 Şubat'tan bu yana Rusya'daki faaliyetlerini askıya aldı veya bu pazardan çekildi.

Çok sayıda ülke ise yüzlerce Rus şirketi ve yöneticisine yaptırım uyguladı.


Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Türkiye'de 1534 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı, 7 kişi hayatını kaybetti
SGK, Kovid-19 salgınına 31 milyar lira ödedi
ABD Kovid-19 Koordinatöründen halkın virüse karşı savunmasız kalabileceği uyarısı
Kuzey Kore'de Kovid-19'dan ilk ölümler kayda geçti
Tayvan'da günlük Kovid-19 vaka sayısı 60 bini aşarak en yüksek seviyesini gördü

Benzer haberler

Rusya'da enflasyon son 20 yılın zirvesinde

Rusya'da enflasyon son 20 yılın zirvesinde

Rus Inter RAO, Finlandiya’ya elektrik sevkiyatını durduruyor

Japonya, Rusya'ya yüksek teknoloji ürünlerinin ihracatını yasakladı

ABD'den Rusya'ya 'Ukrayna'da acil ateşkes' çağrısı

ABD'den Rusya'ya 'Ukrayna'da acil ateşkes' çağrısı
İngiltere'den Rusya Devlet Başkanı Putin'in yakın çevresine yeni yaptırım kararı

İngiltere'den Rusya Devlet Başkanı Putin'in yakın çevresine yeni yaptırım kararı
Putin’in başkanlığındaki Rusya Güvenlik Konseyi’nde Finlandiya’nın NATO süreci görüşüldü

Putin’in başkanlığındaki Rusya Güvenlik Konseyi’nde Finlandiya’nın NATO süreci görüşüldü