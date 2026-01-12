Dolar
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, partisinin MYK gündemine ilişkin açıklamalarda bulunuyor.
Ekonomi

Japonya, nadir toprak elementleri madenciliği testi için denize açıldı

Japonya'nın Şizuoka eyaletinde araştırmacılar, münhasır ekonomik bölgede nadir toprak elementleri arayışı için test yolculuğuna başladı.

Aynur Şeyma Asan  | 12.01.2026 - Güncelleme : 12.01.2026
Japonya, nadir toprak elementleri madenciliği testi için denize açıldı

Ankara

Japonya'nın NHK kanalının haberine göre, Şizuoka'daki Şimizu Limanı'ndan yola çıkan "Chikyu" isimli gemi, Minami-Torişima Adası'nın yaklaşık 150 kilometre güneydoğusuna açılıyor.

Araştırmacıların yaklaşık 20 gün boyunca yeni geliştirilmiş boru ve madencilik ekipmanlarını test etmesinin ardından 14 Şubat'ta geminin dönmesi bekleniyor.

Proje kapsamında ülkenin münhasır ekonomik bölgesi içindeki alanda yüzeyin 6 bin metre altındaki deniz yatağında yüksek yoğunlukta olduğu keşfedilen nadir toprak elementleri araştırılacak.

Japonya Deniz-Dünya Bilimleri ve Teknolojileri Ajansına (JAMSTEC) ait "Chikyu" gemisinin yürüteceği araştırma, Kabine Ofisi'nin projesinin bir parçası.

Kuzeybatı Pasifik bölgesinde Japonya'ya ait mercan adası Minami-Torişima açıklarında 2024'te deniz tabanında zengin mineralli 200 milyon tonu aşkın yoğun manganez nodülü bulunmuştu.

