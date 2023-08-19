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Ekonomi

İzmir'de kurulu firma geliştirdiği kurşun geçirmez plakaları Azerbaycan'da da üretecek

İzmir'de teknik tekstil alanında AR-GE ve üretim yapan Akıncılar Taktik Tekstil şirketi, geliştirdiği "balistik zırh delici kurşun geçirmez plaka" için Azerbaycan'da üretim anlaşması yaptı.

Mustafa Güngör  | 19.08.2023 - Güncelleme : 19.08.2023
İzmir'de kurulu firma geliştirdiği kurşun geçirmez plakaları Azerbaycan'da da üretecek

İstanbul

Şirketten yapılan açıklamada, Azerbaycan Savunma Sanayi Bakanlığı Bilimsel Araştırma Enstitüsü ile imzalanan işbirliği anlaşması kapsamında bu ülkede bir süredir denenen balistik zırh delici kurşun geçirmez plakanın tüm testlerden başarıyla geçtiği belirtildi.

Kurşun geçirmez plakaların bu ülkede üretimi ve ortak laboratuvar kurulumu için şirket Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Can Uzuntepe ile Azerbaycan Savunma Sanayi Bakanlığı Bilimsel Araştırma Enstitüsü Başkanı Mürsel Aliyev arasında protokol imzalandığı bildirilen açıklamada, enstitü ve şirket mühendislerinin ortak eğitimi için de program başlatıldığı ifade edildi.

Plakaların Azerbaycan ordusunda kullanılmasının hedeflendiği belirtildi.

Açıklamada değerlendirmelerine yer verilen Uzuntepe, inovatif tekstil ürünlerinin bir kısmını, kardeş ülke Azerbaycan ile yaptıkları protokol dahilinde teknoloji transferiyle Bakü'de üretmeye başladıklarını belirtti.

Hedeflerinin bu projeyi tüm Türk coğrafyasına yaymak olduğunu vurgulayan Uzuntepe, ortak teknolojiler geliştirme hedefiyle inovatif tekstil çalışmalarının bir kısmını da artık Azerbaycan'da yürüteceklerini kaydetti.

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