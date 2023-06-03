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Ekonomi

İTO Başkanı Avdagiç'ten yeni kabine değerlendirmesi: Daha verimli çalışmalar yapacağımıza inanıyoruz

İTO Başkanı Avdagiç, "İş dünyası olarak yakın çalışma içinde olduğumuz Ticaret, Hazine ve Maliye, Sanayi ve Teknoloji, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlarımızla yeni dönemde daha da verimli çalışmalar yapacağımıza inanıyoruz." dedi.

Furkan Gençoğlu  | 03.06.2023 - Güncelleme : 03.06.2023
İTO Başkanı Avdagiç'ten yeni kabine değerlendirmesi: Daha verimli çalışmalar yapacağımıza inanıyoruz

İstanbul

İstanbul Ticaret Odası (İTO) Başkanı Şekib Avdagiç, yeni Cumhurbaşkanlığı Kabinesi hakkında değerlendirmelerde bulundu.

İTO'dan yapılan açıklamaya göre Avdagiç, yeni kabineyi Türkiye Yüzyılı hedefine ulaşmaya odaklanmış yetenekli ve liyakatlı bir kadro olarak gördüklerini vurguladı.

Avdagiç, yeni kabinenin özel sektörün beklentilerinin ötesinde, Türkiye'ye yeni vizyon ve marka değerleri kazandıracağını, 20 yılın üzerine gelecek 100 yılı inşa edeceğini belirterek şunları kaydetti:

"İş dünyamız için yeni bir heyecan ve motivasyon kaynağı olacaktır. İş dünyası olarak yakın çalışma içinde olduğumuz Ticaret, Hazine ve Maliye, Sanayi ve Teknoloji, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlarımızla yeni dönemde daha da verimli çalışmalar yapacağımıza inanıyoruz. İstanbul Ticaret Odası olarak ekonomi yönetimine gereken katkıyı vereceğiz.

Şimdi iş dünyası ve hükûmet hep birlikte, önümüzdeki 5 yılı ‘ekonomide dünya birinci liginin kalıcı oyuncusu’ olacağımız bir fırsata çevirmeliyiz. Cumhurbaşkanımızın 21 yılda ortaya koyduğu icraatlar ve liderlik, bize gereken güç ve güveni veriyor, istikrarı sağlıyor."

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