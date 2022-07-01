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Ekonomi

İtalya'da enflasyon haziranda son 36 yılın en yüksek düzeyine ulaştı

İtalya'da mayısta yıllık yüzde 6,8 olan enflasyon oranı, Ukrayna-Rusya savaşının enerji ve gıda fiyatlarına etkisiyle haziran ayında yıllık yüzde 8'e ulaştı.

Barış Seçkin   | 01.07.2022
İtalya'da enflasyon haziranda son 36 yılın en yüksek düzeyine ulaştı

Roma

İtalya Ulusal İstatistik Enstitüsü (ISTAT), İtalya'nın haziran ayına ilişkin enflasyon öncü verilerini yayımladı.

Buna göre, Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE), haziranda aylık bazda yüzde 1,2 ve yıllık bazda da yüzde 8 artarak, Ocak 1986'da kaydedilen yüzde 8,2'lik düzeyden bu yana kaydedilen en yüksek seviye çıktı.

ISTAT açıklamasına göre, enflasyonun yüksek çıkmasında artan enerji maliyetleri ile gıda fiyatlarındaki yükseliş büyük rol oynadı.

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