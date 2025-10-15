Dolar
Dünya

İtalya-İsrail maçına yönelik protestoda 13 kişi yaralandı, 15 kişi gözaltına alındı

Futbolda 2026 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri kapsamında dün İtalya ile İsrail milli takımları arasında oynanan maça yönelik protesto gösterisinde 13 kişinin yaralandığı ve 15 kişinin gözaltına alındığı bildirildi.

Barış Seçkin, Muhammet İkbal Arslan  | 15.10.2025 - Güncelleme : 15.10.2025
İtalya-İsrail maçına yönelik protestoda 13 kişi yaralandı, 15 kişi gözaltına alındı

Roma/Cenevre

Udine kentinde oynanan ve İtalya’nın İsrail’i 3-0 yendiği maça yönelik şehir merkezindeki protestonun son bölümünde olaylar çıkmıştı.

İtalyan ANSA ajansının haberinde, olaylarda 2'si gazeteci, 11'i güvenlik görevlisi olmak üzere toplam 13 kişinin yaralandığı, 15 kişinin de gözaltına alındığı belirtildi.

Ayrıca maç sırasında Blueenergy Stadı'nda tribünlerden sahaya girmeye çalışan 3 kişinin, sahadaki görevlilerce durdurulduğu ve Filistin bayrağı açanlar hakkında da işlem yapıldığı kaydedildi.

Udine'de İtalya'nın İsrail ile oynadığı maç sırasında düzenlenen gösteriye yaklaşık 10 bin kişi katılmıştı.

Protestocular, Gazze'de soykırım yaptığı gerekçesiyle "İsrail'e kırmızı kart göster" dövizi taşımış, İsrail'in uluslararası spor müsabakalarından men edilmesi gerektiğini belirtmişti.

Yürüyüşün son bölümünde, bir grubun stadın yakınına yaklaşmak istemesi üzerine güvenlik güçleri, göstericilere göz yaşartıcı gaz ve tazyikli su sıkarak karşılık vermişti.

İsviçreli aktivistlerden "Bern'deki Filistin destekçisi eyleme yönelik polis şiddetini soruşturma" çağrısı

Öte yandan İsviçreli aktivistler, başkent Bern'de geçen hafta düzenlenen Filistin destekçisi ve İsrail karşıtı gösteriye yönelik polis şiddetini kınayarak, bunun soruşturulması çağrısında bulundu.

Gösteriye katılan yaklaşık 30 örgüt, 11 Ekim'de Bern'de gerçekleştirilen Filistin destekçisi ve İsrail karşıtı eyleme yönelik polisin şiddetli müdahalesine ilişkin ortak yazılı açıklama yaptı.

Bern'deki polis şiddetinin kınandığı açıklamada, gösteri hakkının kesin olarak korunması çağrısı yapıldı.

Açıklamada, 11 Ekim'de Bern polisinin davranışları hakkında "derhal, bağımsız ve tarafsız" bir soruşturma başlatılması talep edildi.

Yaralı gösterici sayısının 256 olarak açıklandığı kaydedilerek, polisin, özellikle tren istasyonuna giden göstericilere yönelik önlem almadığı ve "vahşet" uyguladığı ifade edildi.

Medyada yaşanan olayların çarpıtıldığına işaret edilerek, "Göstericilere bir yandan tazyikli su sıkıldı, diğer yandan ise biber gazı ve coplarla saldırıldı. Bu olay, göstericiler arasında çok sayıda yaralanmaya yol açtı." denildi.

Dünya Meteoroloji Örgütü, atmosferdeki karbondioksit oranının 2024'te rekor seviyelere ulaştığını bildirdi

