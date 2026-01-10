Dolar
43.04
Euro
50.14
Altın
4,509.95
ETH/USDT
3,091.20
BTC/USDT
90,643.00
BIST 100
12,200.95
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Ekonomi

İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatlarına İlişkin Yönetmelik'te değişikliğe gidildi

Binaların Yangından Korunması Hakkında Yönetmelik kapsamında 31 Aralık 2025'e kadar konaklama yerlerinde yapılan denetim sonucunda, yönetmeliğe uygunluğu gösterir itfaiye raporu ibraz edemeyen iş yerleri, 31 Mayıs'a kadar faaliyette bulunamayacak.

Aynur Ekiz  | 10.01.2026 - Güncelleme : 10.01.2026
İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatlarına İlişkin Yönetmelik'te değişikliğe gidildi

Ankara

"İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatlarına İlişkin Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik" Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Düzenleme kapsamında, İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatlarına İlişkin Yönetmeliğe geçici bir madde eklendi.

📲 Artık haberler size gelsin
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.

🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı

Buna göre, Binaların Yangından Korunması Hakkında Yönetmelik gereğince, malzeme temini için süreç gerektiren eksikliklerin giderilmesi için 31 Aralık 2025'e kadar süre verilmiş olan konaklama yerlerinde, yetkili idarelerce denetim yapılacak ve bu denetimler sonucunda binaların Yangından Korunması Hakkında Yönetmeliğe uygunluğu gösterir itfaiye raporunun ibraz edilememesi halinde bu iş yerleri, 31 Mayıs 2026'ya kadar faaliyetten men edilecek.

Bu düzenleme kapsamında verilen süre, itfaiye raporunun tanzimi için aykırılıkların ya da noksanlıkların giderilmesini teminen yapı içinde yapılacak imalat ve tadilatlar için kullandırılacak. Bu süre içinde faaliyetin icrasına müsaade edilmeyecek. Süre sonunda itfaiye raporu ibraz edilemeyen iş yerleri, iş yeri açma ve çalışma ruhsatı iptal edilerek kapatılacak.


Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
HÜRJET ve GÖKBEY ile 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü kutlaması
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz: Ülkemizde ve dünyada yaşanan gelişmelerin kamuoyuna aktarılması son derece kıymetlidir
Depremzede gazeteci, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü'nü buruk kutluyor
TBMM Başkanı Kurtulmuş: Tüm basın mensuplarının 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü'nü tebrik ederim
Ulusal Vefa Programı'na 2026 yılı için 5,1 milyar lira kaynak ayrıldı
bannerpartial1
bannerpartial2

Benzer haberler

İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatlarına İlişkin Yönetmelik'te değişikliğe gidildi

İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatlarına İlişkin Yönetmelik'te değişikliğe gidildi

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet