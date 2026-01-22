Dolar
43.26
Euro
50.91
Altın
4,922.48
ETH/USDT
2,953.80
BTC/USDT
89,795.00
BIST 100
12,851.49
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Fenerbahçe Teknik Direktörü Domenico Tedesco, UEFA Avrupa Ligi’nde Aston Villa ile oynanan maçın ardından Chobani Stadı'nda basın toplantısı düzenliyor
logo
Ekonomi

İstanbul'da PERDER üyesi marketlerden ramazan için fiyat sabitleme kararı

İstanbul Perakendeciler Derneği (PERDER) Yönetim Kurulu Başkanı Rahmi Kartal, İstanbul PERDER üyesi marketlerde kırmızı et ve tereyağı fiyatlarının bugünden itibaren ramazan ayı sonuna kadar sabitlendiğini bildirdi.

Gökhan Yıldız  | 22.01.2026 - Güncelleme : 22.01.2026
İstanbul'da PERDER üyesi marketlerden ramazan için fiyat sabitleme kararı

Istanbul

İstanbul Perakendeciler Derneği'nden yapılan açıklamada görüşlerine yer verilen Kartal, İstanbul PERDER ile Et ve Süt Kurumu arasında yapılan protokol kapsamında, bugünden itibaren ramazan ayı sonuna kadar İstanbul’un tüm ilçelerinde tüketicilere ekonomik fiyatlarla kırmızı et ve tereyağı ulaştırılmaya devam edileceğini belirtti.

Kartal, "Et ve tereyağı fiyatlarında sabitlemeye gittik. Bu kapsamda, İstanbul’un dört bir yanındaki üye zincir marketlerimiz aracılığıyla ramazan ayı sonuna kadar kilogramı 485 TL’den ekonomik dana kıyma, 510 TL’den ekonomik dana kuşbaşı sunacağız." açıklamasında bulundu.

📲 Artık haberler size gelsin
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.

🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı

Et ürünlerinde olduğu gibi tereyağının fiyatını da sabitleyerek ramazan ayı sonuna kadar 384 TL seviyesinden tüketiciye ulaştırmaya devam edeceklerini belirten Kartal, yerel marketlerin birçok ürün kategorisinde yürüttüğü indirim ve fiyat sabitleme kampanyalarıyla tüketiciyi enflasyona karşı korumayı amaçladığını dile getirdi.

Kartal, Mart 2023’ten itibaren Tarım ve Orman Bakanlığı Et ve Süt Kurumu ile sürdürülen protokol sayesinde İstanbul’daki tüm hanelere en uygun fiyatlarla et ulaştırıldığını vurguladı.

Kartal, şunları kaydetti:

"Yıl boyunca yerel marketler olarak yaptığımız çeşitli kampanyalarla tüketicimizi fiyat artışlarına karşı korumayı sürdürüyoruz. Ramazan ayında da fırsatçılığa izin vermeyeceğiz. Ramazan ayının bereketini sofralara taşımak istiyoruz. Tüm ülkemize hayırlı ramazanlar diliyorum."

Ramazan ayı sonuna kadar sabitlenen fiyatlar (Et ve Süt Kurumu protokolü kapsamında kampanyaya dahil üye marketlerde) dana kıyma 485 TL, dana kuşbaşı 510 TL, tereyağı 384 TL olacak.

Et ve Süt Kurumu aracılığıyla tedarik edilen ürünler, Altun, Gökkuşağı, Show, Örnek, Birmar, Biçen, Happy Center, Kim, Onur Market, Snowy, Onur Hipermarket, Irmaklar, Sarıyer, Aypa, Birlik Gross, Rota, Karabağ, Deniz, Kılıç, Grup Gökkuşağı, Koçak, Çapan, Badem Grup, Nar, Mopaş, Hakmar, Ecemar, Gümüşekomar, Irmaklar Gross ve Show Gross olmak üzere toplam 30 zincir marketin şubeleri aracılığıyla tüketiciye ulaştırılıyor.


Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Türkiye'nin BM Daimi Temsilcisi Yıldız, Suriye'de "bölücü projelerin" geleceğinin olmadığını söyledi
Eskişehir'de hafif ticari araçla çarpışan motosikletin sürücüsü ağır yaralandı
İzmir'de hafif ticari araca çarpan iş makinesi yüklü tırın viyadükten düşmesi sonucu 3 kişi yaralandı
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığından İBB kreşinde çocuğa taciz ve işkence iddiasına ilişkin açıklama
TİKA ile UNICEF Kamerun'da çocuklar için işbirliği protokolü imzaladı
bannerpartial1
bannerpartial2

Benzer haberler

İstanbul'da PERDER üyesi marketlerden ramazan için fiyat sabitleme kararı

İstanbul'da PERDER üyesi marketlerden ramazan için fiyat sabitleme kararı

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet