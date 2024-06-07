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Ekonomi

İstanbul Havalimanı işletmecisi İGA'dan Çinli Sichuan Havayolları'yla işbirliği anlaşması

İstanbul Havalimanı işletmecisi İGA, Çin Halk Cumhuriyeti'yle uluslararası turizm faaliyetlerinin geliştirilmesi kapsamında Sichuan Havayolları ve Sichuan Havalimanları'yla işbirliği anlaşması imzaladı.

Kenan Irtak  | 07.06.2024 - Güncelleme : 07.06.2024
İstanbul Havalimanı işletmecisi İGA'dan Çinli Sichuan Havayolları'yla işbirliği anlaşması

İstanbul

İstanbul Havalimanı işletmecisi İGA'dan yapılan açıklamaya göre, anlaşma dolayısıyla İstanbul Havalimanı Dış Hatlar Gidiş Terminali'ndeki İGA Özel Yolcu Salonu'nda imza töreni yapıldı.

Törende, düzenli yapılacak toplantılarla bilgi ve tecrübe paylaşımında bulunulması, ortak havacılık geliştirme ve destinasyon tanıtım faaliyetlerine imza atılmasının yanı sıra çalışan değişim programının hayata geçirilmesi kararlaştırıldı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen İGA Üst Yöneticisi (CEO) Selahattin Bilgen, İstanbul Havalimanı'nın, Çin'i en önemli hedef pazarlardan biri olarak gördüğünü belirtti.

Hedeflerini Çin'den Türkiye'ye gelen yolcu sayısını artırmak olduğuna dikkati çeken Bilgen, "Sichuan eyaletiyle Türkiye arasındaki turizmin gelişimi, karşılıklı artan ticaretimiz ve bunların bir sonucu olarak artan uçuşlarımızı Türkiye adına son derece önemli ve kıymetli buluyoruz. Geçen yıl ülkemize yaklaşık 220 bin Çinli turist havalimanımızdan giriş yaptı. Önümüzdeki 2-3 yıl içinde Türkiye'ye Çin'den gelen turist sayısında 1 milyona ulaşmayı hedefliyoruz. Bunu başarmak için uçuş rotalarını artıracağız ve Çinli yolcular için erişilebilirliği sağlamak gibi çeşitli yöntemleri devreye alacağız." ifadelerini kullandı.

Çin'in 6 şehrinden tarifeli uçuş

Bilgen, Türk Hava Yollarının (THY) yanı sıra çok sayıda Çinli firmanın da İstanbul Havalimanı'na artık uçuş düzenlediğini vurgulayarak, şunları kaydetti:

"Türkiye'yi Çin pazarına daha erişilebilir hale getirmek için daha fazla uçuş rotası ve hava yolunu tanıtmaya yönelik bilinçli bir çaba gösterdik. İlk açıldığımızda misafirlerimize sadece bir Çin hava yoluyla hizmet sunuyorduk ve Kovid-19 pandemisi sırasında turizm sektöründe yaşanan zorluklara rağmen Air China, China Southern, China Eastern, Sichuan Airlines ve THY ile toplam 5 hava yoluyla birlikte artık Çin'in 6 şehrinden İstanbul Havalimanı'na tarifeli uçuşlar düzenleniyor."

İstanbul Havalimanı, 2020 yılında "Çin Dostu Havalimanı" sertifikasını almaya hak kazanmış, dünyada "Çin Dostu Havalimanı" projesini kapsamlı uygulayan ilk havalimanı olmuştu.

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